СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине

СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине

мировая экономика

киев

украина

нато

ростех

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся на вооружении Украины и являющиеся главным достоянием НАТО, стали уязвимой целью для российских сил, пишет независимый аналитик в области геополитики и военных вопросов Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS."Patriot теперь стали относительно легкой добычей для России", — утверждается в публикации.Автор также отметил, что использование Россией самолетов Су-30СМ2 в зоне специальной военной операции стало неутешительной новостью для западных стран.В воскресенье издание Military Watch Magazine сообщило, что украинские вооруженные силы теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники способны их возместить.На прошлой неделе пресс-служба компании "Ростех" проинформировала, что самолеты типа Су-30СМ2 уже уничтожили сотни целей в ходе специальной военной операции, включая пусковые установки комплексов ПВО Patriot, переданные Киеву.

