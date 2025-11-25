Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/rossiya-864927976.html
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине
Зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся на вооружении Украины и являющиеся главным достоянием НАТО, стали уязвимой целью для российских сил, пишет... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T16:37+0300
2025-11-25T16:37+0300
мировая экономика
киев
украина
нато
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся на вооружении Украины и являющиеся главным достоянием НАТО, стали уязвимой целью для российских сил, пишет независимый аналитик в области геополитики и военных вопросов Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS."Patriot теперь стали относительно легкой добычей для России", — утверждается в публикации.Автор также отметил, что использование Россией самолетов Су-30СМ2 в зоне специальной военной операции стало неутешительной новостью для западных стран.В воскресенье издание Military Watch Magazine сообщило, что украинские вооруженные силы теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники способны их возместить.На прошлой неделе пресс-служба компании "Ростех" проинформировала, что самолеты типа Су-30СМ2 уже уничтожили сотни целей в ходе специальной военной операции, включая пусковые установки комплексов ПВО Patriot, переданные Киеву.
https://1prime.ru/20251125/zelenskiy-864924237.html
https://1prime.ru/20251125/rossiya-864910376.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, украина, нато, ростех
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, НАТО, Ростех
16:37 25.11.2025
 
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине

InfoBRICS: системы ПВО Patriot на Украине стали легкой мишенью для России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся на вооружении Украины и являющиеся главным достоянием НАТО, стали уязвимой целью для российских сил, пишет независимый аналитик в области геополитики и военных вопросов Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS.
"Patriot теперь стали относительно легкой добычей для России", — утверждается в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Зеленский закатил истерику после российских ударов
15:01
Автор также отметил, что использование Россией самолетов Су-30СМ2 в зоне специальной военной операции стало неутешительной новостью для западных стран.
В воскресенье издание Military Watch Magazine сообщило, что украинские вооруженные силы теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники способны их возместить.
На прошлой неделе пресс-служба компании "Ростех" проинформировала, что самолеты типа Су-30СМ2 уже уничтожили сотни целей в ходе специальной военной операции, включая пусковые установки комплексов ПВО Patriot, переданные Киеву.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
"По плану США". В Германии сделали провокационное заявление о России
09:53
 
Мировая экономикаКиевУКРАИНАНАТОРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала