https://1prime.ru/20251125/rossiya-864927976.html
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине
Зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся на вооружении Украины и являющиеся главным достоянием НАТО, стали уязвимой целью для российских сил, пишет... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T16:37+0300
2025-11-25T16:37+0300
2025-11-25T16:37+0300
мировая экономика
киев
украина
нато
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся на вооружении Украины и являющиеся главным достоянием НАТО, стали уязвимой целью для российских сил, пишет независимый аналитик в области геополитики и военных вопросов Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS."Patriot теперь стали относительно легкой добычей для России", — утверждается в публикации.Автор также отметил, что использование Россией самолетов Су-30СМ2 в зоне специальной военной операции стало неутешительной новостью для западных стран.В воскресенье издание Military Watch Magazine сообщило, что украинские вооруженные силы теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники способны их возместить.На прошлой неделе пресс-служба компании "Ростех" проинформировала, что самолеты типа Су-30СМ2 уже уничтожили сотни целей в ходе специальной военной операции, включая пусковые установки комплексов ПВО Patriot, переданные Киеву.
https://1prime.ru/20251125/zelenskiy-864924237.html
https://1prime.ru/20251125/rossiya-864910376.html
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, киев, украина, нато, ростех
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, НАТО, Ростех
СМИ рассказали о тяжелом поражении Запада на Украине
InfoBRICS: системы ПВО Patriot на Украине стали легкой мишенью для России
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся на вооружении Украины и являющиеся главным достоянием НАТО, стали уязвимой целью для российских сил, пишет независимый аналитик в области геополитики и военных вопросов Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS.
"Patriot теперь стали относительно легкой добычей для России", — утверждается в публикации.
Зеленский закатил истерику после российских ударов
Автор также отметил, что использование Россией самолетов Су-30СМ2 в зоне специальной военной операции стало неутешительной новостью для западных стран.
В воскресенье издание Military Watch Magazine сообщило, что украинские вооруженные силы теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники способны их возместить.
На прошлой неделе пресс-служба компании "Ростех
" проинформировала, что самолеты типа Су-30СМ2 уже уничтожили сотни целей в ходе специальной военной операции, включая пусковые установки комплексов ПВО Patriot, переданные Киеву
.
"По плану США". В Германии сделали провокационное заявление о России