Власти не должны допустить "лютой весны" для бизнеса, заявил глава РСПП

экономика
россия
александр шохин
антон силуанов
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_0:129:1500:973_1920x0_80_0_0_00b5b9e19a925caa169ace7236251abf.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Власти не должны допустить "лютой весны" для бизнеса, экономике нужны регуляторные послабления, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего". "Говорят, что лютая зима будет в этом году по прогнозам. Не допустить лютой весны нужно", - сказал Шохин, обращаясь на форуме к министру финансов Антону Силуанову. Глава РСПП отметил, что наряду с высокими кредитными ставками в экономике Центробанк начал постепенно отказываться от регуляторных послаблений, которые были введены в качестве мер поддержи на период эпидемии ковида. "Речь не идет об ужесточении, а речь идет об отказе от послаблений, которые были раньше", - уточнил Шохин. Однако, по его словам, это уже сказывается на заемщиках, которые сейчас находятся в сложной ситуации. "Поэтому пусть банки формируют эту рекордную прибыль на уровне 4 триллионов, но все же, может быть, стоит подумать о том, чтобы не ужесточать нормы банковского регулирования исходя из ситуации, потому что она может быть ненамного лучше, чем была несколько лет назад, когда эти послабления были", – сказал он. Шохин признал, что власти "мониторят ситуацию по отраслям" и при необходимости принимают точечные решения о поддержке предприятий. "Ручное управление есть, и оно достаточно эффективно, но хотелось бы, чтобы универсальные меры в большей степени действовали, а это - ожидаемое нами потепление, пусть даже оттепель", - резюмировал он.
