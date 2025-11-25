Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РСПП дал прогноз по снижению ключевой ставки в декабре - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/rspp--864925991.html
Глава РСПП дал прогноз по снижению ключевой ставки в декабре
Глава РСПП дал прогноз по снижению ключевой ставки в декабре - 25.11.2025, ПРАЙМ
Глава РСПП дал прогноз по снижению ключевой ставки в декабре
Центральный банк в декабре вряд ли снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, "дай бог - на 0,5 процентного пункта", при этом есть вероятность того, что она... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T15:42+0300
2025-11-25T15:42+0300
экономика
финансы
банки
рф
александр шохин
центральные банки
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/77120/51/771205167_0:113:1500:957_1920x0_80_0_0_8f96b4bf683372581139dbf1d2e8a014.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк в декабре вряд ли снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, "дай бог - на 0,5 процентного пункта", при этом есть вероятность того, что она останется на прежнем уровне, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Не только ключевая ставка, она, конечно, снижается, дай бог, продолжит Центральный банк политику аккуратного, но такого устойчивого снижения ставки. Хотя проинфляционный импульс со стороны повышения налогов, он как бы Минфином и Центральным банком оценивается как один процентный пункт к инфляции", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета. "И понятно, что трудно ожидать, что на декабрьском совете директоров сразу на один процентный пункт будет понижена ставка, дай бог, если на 0,5. А то и вовсе останется на прежнем уровне. Слава богу, мы не ждем повышения, это, по-моему, консенсус-прогноз", - добавил Шохин. ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. Банк России неоднократно заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4%. Регулятор прогнозирует, что это произойдет в 2026 году. В базовом сценарии ЦБ средняя ключевая ставка прогнозируется в следующем году в диапазоне 13-15% годовых.
https://1prime.ru/20251121/stavka-864780838.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77120/51/771205167_0:0:1360:1020_1920x0_80_0_0_167fe0a040d3c90ff462a8b5fc12b56a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, александр шохин, центральные банки, минфин
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Александр Шохин, центральные банки, Минфин
15:42 25.11.2025
 
Глава РСПП дал прогноз по снижению ключевой ставки в декабре

Шохин: ЦБ снизит ставку в декабре "дай бог на 0,5 п.п."

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин
Александр Шохин . Архивное фото
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк в декабре вряд ли снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, "дай бог - на 0,5 процентного пункта", при этом есть вероятность того, что она останется на прежнем уровне, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Не только ключевая ставка, она, конечно, снижается, дай бог, продолжит Центральный банк политику аккуратного, но такого устойчивого снижения ставки. Хотя проинфляционный импульс со стороны повышения налогов, он как бы Минфином и Центральным банком оценивается как один процентный пункт к инфляции", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
"И понятно, что трудно ожидать, что на декабрьском совете директоров сразу на один процентный пункт будет понижена ставка, дай бог, если на 0,5. А то и вовсе останется на прежнем уровне. Слава богу, мы не ждем повышения, это, по-моему, консенсус-прогноз", - добавил Шохин.
ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Банк России неоднократно заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4%. Регулятор прогнозирует, что это произойдет в 2026 году. В базовом сценарии ЦБ средняя ключевая ставка прогнозируется в следующем году в диапазоне 13-15% годовых.
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Глава "АвтоВАЗа" рассчитывает на снижение ключевой ставки в 2026 году
21 ноября, 08:05
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФАлександр Шохинцентральные банкиМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала