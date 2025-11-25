https://1prime.ru/20251125/rspp--864925991.html

Глава РСПП дал прогноз по снижению ключевой ставки в декабре

Глава РСПП дал прогноз по снижению ключевой ставки в декабре - 25.11.2025, ПРАЙМ

Глава РСПП дал прогноз по снижению ключевой ставки в декабре

Центральный банк в декабре вряд ли снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, "дай бог - на 0,5 процентного пункта", при этом есть вероятность того, что она... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T15:42+0300

2025-11-25T15:42+0300

2025-11-25T15:42+0300

экономика

финансы

банки

рф

александр шохин

центральные банки

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/77120/51/771205167_0:113:1500:957_1920x0_80_0_0_8f96b4bf683372581139dbf1d2e8a014.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк в декабре вряд ли снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, "дай бог - на 0,5 процентного пункта", при этом есть вероятность того, что она останется на прежнем уровне, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Не только ключевая ставка, она, конечно, снижается, дай бог, продолжит Центральный банк политику аккуратного, но такого устойчивого снижения ставки. Хотя проинфляционный импульс со стороны повышения налогов, он как бы Минфином и Центральным банком оценивается как один процентный пункт к инфляции", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета. "И понятно, что трудно ожидать, что на декабрьском совете директоров сразу на один процентный пункт будет понижена ставка, дай бог, если на 0,5. А то и вовсе останется на прежнем уровне. Слава богу, мы не ждем повышения, это, по-моему, консенсус-прогноз", - добавил Шохин. ЦБ РФ 24 октября снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. Банк России неоднократно заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4%. Регулятор прогнозирует, что это произойдет в 2026 году. В базовом сценарии ЦБ средняя ключевая ставка прогнозируется в следующем году в диапазоне 13-15% годовых.

https://1prime.ru/20251121/stavka-864780838.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, александр шохин, центральные банки, минфин