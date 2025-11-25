https://1prime.ru/20251125/rusgidro-864924080.html
"Русгидро" рассказал о потенциале для кооперации с китайскими компаниями
2025-11-25T14:59+0300
энергетика
россия
узбекистан
индонезия
вьетнам
русгидро
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Русгидро" видит высокий потенциал для кооперации с китайскими компаниями в рамках перспективных проектов гидроэлектростанций (ГЭС) в третьих странах, сообщила российская энергокомпания. "Сегодня российский энергохолдинг видит высокий потенциал для кооперации с такими компаниями, как Powerchina, China Energy Engineering Co., Ltd. Dongfang Electric International Corporation, и другими в рамках перспективных проектов в третьих странах. В их числе – строительство ГАЭС в Узбекистане, каскада ГЭС Кайан в Индонезии, ГАЭС Бак Аи во Вьетнаме, ГЭС Батока Гордж в Зимбабве, ГЭС Роситас в Боливии и десятки других проектов в Азии, Африке и Латинской Америке", - сказано в сообщении. Также развивается сотрудничество и в геотермальной энергетике. Сегодня "Русидро" продолжает освоение ресурсов на Камчатке, где уже построены и эксплуатируются три станции общей мощностью 74 МВт. Совместно с китайскими партнерами ведется проектирование бинарного блока вблизи Мутновской ГеоЭС-1 мощностью 16,5 МВт (Скальная ГэоТЭС). Рассматривается возможность кооперации по проекту строительства Мутновской ГеоЭС-2, которая станет флагманом развития геотермальной энергетики в России и мире, добавили в "Русгидро".
узбекистан
индонезия
вьетнам
