Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русгидро" рассказал о потенциале для кооперации с китайскими компаниями - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251125/rusgidro-864924080.html
"Русгидро" рассказал о потенциале для кооперации с китайскими компаниями
"Русгидро" рассказал о потенциале для кооперации с китайскими компаниями - 25.11.2025, ПРАЙМ
"Русгидро" рассказал о потенциале для кооперации с китайскими компаниями
"Русгидро" видит высокий потенциал для кооперации с китайскими компаниями в рамках перспективных проектов гидроэлектростанций (ГЭС) в третьих странах, сообщила... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T14:59+0300
2025-11-25T14:59+0300
энергетика
россия
узбекистан
индонезия
вьетнам
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_3693aa0ee7365213e429bb8cf81c07a5.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Русгидро" видит высокий потенциал для кооперации с китайскими компаниями в рамках перспективных проектов гидроэлектростанций (ГЭС) в третьих странах, сообщила российская энергокомпания. "Сегодня российский энергохолдинг видит высокий потенциал для кооперации с такими компаниями, как Powerchina, China Energy Engineering Co., Ltd. Dongfang Electric International Corporation, и другими в рамках перспективных проектов в третьих странах. В их числе – строительство ГАЭС в Узбекистане, каскада ГЭС Кайан в Индонезии, ГАЭС Бак Аи во Вьетнаме, ГЭС Батока Гордж в Зимбабве, ГЭС Роситас в Боливии и десятки других проектов в Азии, Африке и Латинской Америке", - сказано в сообщении. Также развивается сотрудничество и в геотермальной энергетике. Сегодня "Русидро" продолжает освоение ресурсов на Камчатке, где уже построены и эксплуатируются три станции общей мощностью 74 МВт. Совместно с китайскими партнерами ведется проектирование бинарного блока вблизи Мутновской ГеоЭС-1 мощностью 16,5 МВт (Скальная ГэоТЭС). Рассматривается возможность кооперации по проекту строительства Мутновской ГеоЭС-2, которая станет флагманом развития геотермальной энергетики в России и мире, добавили в "Русгидро".
https://1prime.ru/20251027/sovkombank-863985296.html
узбекистан
индонезия
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5414305027fc143e9b36fb39e63bfb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, узбекистан, индонезия, вьетнам, русгидро
Энергетика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДОНЕЗИЯ, ВЬЕТНАМ, Русгидро
14:59 25.11.2025
 
"Русгидро" рассказал о потенциале для кооперации с китайскими компаниями

Русгидро видит высокий потенциал для кооперации с китайскими компаниями по ГЭС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Стенд компании "Русгидро". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Русгидро" видит высокий потенциал для кооперации с китайскими компаниями в рамках перспективных проектов гидроэлектростанций (ГЭС) в третьих странах, сообщила российская энергокомпания.
"Сегодня российский энергохолдинг видит высокий потенциал для кооперации с такими компаниями, как Powerchina, China Energy Engineering Co., Ltd. Dongfang Electric International Corporation, и другими в рамках перспективных проектов в третьих странах. В их числе – строительство ГАЭС в Узбекистане, каскада ГЭС Кайан в Индонезии, ГАЭС Бак Аи во Вьетнаме, ГЭС Батока Гордж в Зимбабве, ГЭС Роситас в Боливии и десятки других проектов в Азии, Африке и Латинской Америке", - сказано в сообщении.
Также развивается сотрудничество и в геотермальной энергетике. Сегодня "Русидро" продолжает освоение ресурсов на Камчатке, где уже построены и эксплуатируются три станции общей мощностью 74 МВт. Совместно с китайскими партнерами ведется проектирование бинарного блока вблизи Мутновской ГеоЭС-1 мощностью 16,5 МВт (Скальная ГэоТЭС). Рассматривается возможность кооперации по проекту строительства Мутновской ГеоЭС-2, которая станет флагманом развития геотермальной энергетики в России и мире, добавили в "Русгидро".
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Совкомбанк предоставил "РусГидро" возобновляемую кредитную линию
27 октября, 18:32
 
ЭнергетикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНИНДОНЕЗИЯВЬЕТНАМРусгидро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала