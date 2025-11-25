Индийский бизнес проявляет интерес к российским IT-компаниям

https://1prime.ru/20251125/russoft-864937161.html

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноя – ПРАЙМ. Индийский бизнес проявил большой интерес к российским IT-компаниям, которые участвуют в проходящей в Дели бизнес-миссии, заявил РИА Новости президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров. "Руссофт" - российское объединение компаний, разрабатывающих программное обеспечение, объединяющее более 390 IT-компаний. С 24 по 28 ноября "Руссофт" совместно с Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта проводит бизнес-миссию в Индии с целью развития партнерских отношений между российскими IT-компаниями и индийским бизнесом, создания совместных предприятий, а также развития сектора информационных технологий двух стран. "Мы начали встречи с потенциальными индийскими партнерами еще в воскресенье. На следующий день были проведены встречи в торговом представительстве России в Индии, которое пригласило представителей индийского бизнеса. А сегодня у компаний пошли индивидуальные встречи с потенциальными клиентами и партнерами", - сказал Макаров. Он отметил, что в работе бизнес-миссии принимают участие четыре IT-компании из Санкт-Петербурга, предлагающие решения в области безопасности промышленного производства, телекоммуникаций, логистики, а также лабораторных исследований и диагностики. "Каждая компания за эти два дня уже провела встречи, некоторые из которых мы даже не планировали заранее. В процессе переговоров оказалось, что у индийцев есть большой интерес к российским решениям, поэтому программа продолжает расширяться. В течении недели каждая из компаний проведет несколько целевых для себя встреч, а вместе мы посетим многие бизнес-объединения Индии. Такой формат бизнес-миссии дает возможность получить множество не просто потенциальных контактов, а реальных знакомств и договоренностей, упростит дальнейшую коммуникацию по проектам", - подчеркнул глава "Руссофт".

