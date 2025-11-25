https://1prime.ru/20251125/rynok--864918135.html
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги - 25.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T12:59+0300
2025-11-25T12:59+0300
2025-11-25T12:59+0300
экономика
рынок
торги
акции
богдан зварич
мосбиржа
северсталь
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.53 мск снижался на 0,19%, до 2649,68 пункта, а с утра он максимально поднимался до 2678,05 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-1%), "Новатэка" (-1,1%), "Юнипро" (-0,9%), "Хэдхантера" (-0,9%). Дорожают бумаги МТС (+0,8%), "Фосагро" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,3%). Во вторник ожидается сохранение повышенной волатильности и движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов, говорит Богдан Зварич из банка ПСБ. "Рынок продолжает оставаться "новостным", и в случае если поступающие новости не оправдают ожидания инвесторов по геополитике, индекс Мосбиржи может откатиться в зону поддержки 2600-2630 пунктов. В случае удержания позиций выше данной зоны, на наш взгляд, у рынка появятся возможности для реализации еще одной волны роста", - добавляет он. Российский рынок акций демонстрирует желание "лечь в боковик", разрушить это намерение могут геополитические новости, которые на данный момент непредсказуемы, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20251125/pismo--864916979.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, северсталь, новатэк
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Богдан Зварич, Мосбиржа, Северсталь, Новатэк
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги
Российский рынок акций в основную торговую сессию потерял утренний рост