Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.53 мск снижался на 0,19%, до 2649,68 пункта, а с утра он максимально поднимался до 2678,05 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-1%), "Новатэка" (-1,1%), "Юнипро" (-0,9%), "Хэдхантера" (-0,9%). Дорожают бумаги МТС (+0,8%), "Фосагро" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,3%). Во вторник ожидается сохранение повышенной волатильности и движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов, говорит Богдан Зварич из банка ПСБ. "Рынок продолжает оставаться "новостным", и в случае если поступающие новости не оправдают ожидания инвесторов по геополитике, индекс Мосбиржи может откатиться в зону поддержки 2600-2630 пунктов. В случае удержания позиций выше данной зоны, на наш взгляд, у рынка появятся возможности для реализации еще одной волны роста", - добавляет он. Российский рынок акций демонстрирует желание "лечь в боковик", разрушить это намерение могут геополитические новости, которые на данный момент непредсказуемы, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".

