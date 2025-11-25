Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги - 25.11.2025
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги - 25.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T12:59+0300
2025-11-25T12:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.53 мск снижался на 0,19%, до 2649,68 пункта, а с утра он максимально поднимался до 2678,05 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-1%), "Новатэка" (-1,1%), "Юнипро" (-0,9%), "Хэдхантера" (-0,9%). Дорожают бумаги МТС (+0,8%), "Фосагро" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,3%). Во вторник ожидается сохранение повышенной волатильности и движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов, говорит Богдан Зварич из банка ПСБ. "Рынок продолжает оставаться "новостным", и в случае если поступающие новости не оправдают ожидания инвесторов по геополитике, индекс Мосбиржи может откатиться в зону поддержки 2600-2630 пунктов. В случае удержания позиций выше данной зоны, на наш взгляд, у рынка появятся возможности для реализации еще одной волны роста", - добавляет он. Российский рынок акций демонстрирует желание "лечь в боковик", разрушить это намерение могут геополитические новости, которые на данный момент непредсказуемы, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
12:59 25.11.2025
 
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги

Российский рынок акций в основную торговую сессию потерял утренний рост

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.53 мск снижался на 0,19%, до 2649,68 пункта, а с утра он максимально поднимался до 2678,05 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Северстали" (-1%), "Новатэка" (-1,1%), "Юнипро" (-0,9%), "Хэдхантера" (-0,9%). Дорожают бумаги МТС (+0,8%), "Фосагро" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,3%).
Во вторник ожидается сохранение повышенной волатильности и движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов, говорит Богдан Зварич из банка ПСБ.
"Рынок продолжает оставаться "новостным", и в случае если поступающие новости не оправдают ожидания инвесторов по геополитике, индекс Мосбиржи может откатиться в зону поддержки 2600-2630 пунктов. В случае удержания позиций выше данной зоны, на наш взгляд, у рынка появятся возможности для реализации еще одной волны роста", - добавляет он.
Российский рынок акций демонстрирует желание "лечь в боковик", разрушить это намерение могут геополитические новости, которые на данный момент непредсказуемы, полагает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Торговые ассоциации направили письмо по развитию онлайн-торговли главе ЦБ
12:41
 
