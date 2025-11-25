Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается днем во вторник - 25.11.2025
Российский рынок акций снижается днем во вторник
Российский рынок акций демонстрирует снижение днем во вторник в ожидании прояснения геополитической ситуации, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем во вторник в ожидании прояснения геополитической ситуации, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижался на 0,41%, до 2 644,08 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,45%, до 62,44 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок демонстрирует сегодня инертность, консолидируясь в боковом тренде. Инвесторы замерли в ожидании новостей, касающихся перспектив мирного урегулирования украинского конфликта. Эйфория, вызванная предыдущими сообщениями о возможности переговоров, угасла", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком траст". Снижение котировок фьючерсов на Brent вызвано ожиданиями прогресса в российско-украинских мирных переговорах и возможной перспективой снятия санкций с двух крупных российских нефтяных компаний, добавила она. Инвесторы во вторник продолжат следить за потоком геополитических новостей и оценивать перспективы урегулирования, отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Рынок стал более скептичен, так как подобная инициатива несколько раз уже проваливалась. Сильный рост ожидается уже по факту продвижения переговоров, ожидания стали играть меньшую роль. В макроэкономическом поле также появляются неплохие новости, так, Антон Силуанов заявил, что у Банка России сейчас появляется больше возможностей по снижению ключевой ставки, однако Банк России множество раз заявлял, что один из главных ориентиров по снижению ставки – это инфляционные ожидания, а они растут", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". В лидерах роста акции "Соллерса" (+5,67%), "Камаза" (+3,41%), префы "Ленэнерго" (+2,69%), обыкновенные акции "Башнефть" (+1,34%) и МТС (+1,08%). "Вуш Холдинг" (-4,98%) во вторник сообщил об убытке за 9 месяцев текущего года в объеме 1,16 миллиарда рублей против прибыли годом ранее, в то время как в 3-м квартале компании удалось получить чистую прибыль в размере 730 миллионов рублей (снижение на 68,1% год к году). Выручка за 9 месяцев снизилась на 14%, до 10,8 миллиарда рублей, при этом в Латинской Америке (на её долю приходится около 10%) подскочила на 148% год к году, а в 3-м квартале – на 98% год к году", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Также в лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (-2,79%), "М.видео" (-1,64%), "Татнефти" (-1,56%) и "Сегежи" (-1,53%). Лозовой ожидает закрытия в "красной зоне". На корпоративном фронте внимание привлечет заседание совета директоров "Газпрома", намеченное на 28 ноября, где будут рассмотрены вопросы реализации крупнейших инвестиционных проектов компании, напомнил Силаев. Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 660-2 680 пунктов к концу торгового дня, ожидает Попова.
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем во вторник в ожидании прояснения геополитической ситуации, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижался на 0,41%, до 2 644,08 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,45%, до 62,44 доллара за баррель.
"Российский фондовый рынок демонстрирует сегодня инертность, консолидируясь в боковом тренде. Инвесторы замерли в ожидании новостей, касающихся перспектив мирного урегулирования украинского конфликта. Эйфория, вызванная предыдущими сообщениями о возможности переговоров, угасла", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком траст".
Снижение котировок фьючерсов на Brent вызвано ожиданиями прогресса в российско-украинских мирных переговорах и возможной перспективой снятия санкций с двух крупных российских нефтяных компаний, добавила она.
Инвесторы во вторник продолжат следить за потоком геополитических новостей и оценивать перспективы урегулирования, отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Рынок стал более скептичен, так как подобная инициатива несколько раз уже проваливалась. Сильный рост ожидается уже по факту продвижения переговоров, ожидания стали играть меньшую роль. В макроэкономическом поле также появляются неплохие новости, так, Антон Силуанов заявил, что у Банка России сейчас появляется больше возможностей по снижению ключевой ставки, однако Банк России множество раз заявлял, что один из главных ориентиров по снижению ставки – это инфляционные ожидания, а они растут", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
В лидерах роста акции "Соллерса" (+5,67%), "Камаза" (+3,41%), префы "Ленэнерго" (+2,69%), обыкновенные акции "Башнефть" (+1,34%) и МТС (+1,08%).
"Вуш Холдинг" (-4,98%) во вторник сообщил об убытке за 9 месяцев текущего года в объеме 1,16 миллиарда рублей против прибыли годом ранее, в то время как в 3-м квартале компании удалось получить чистую прибыль в размере 730 миллионов рублей (снижение на 68,1% год к году). Выручка за 9 месяцев снизилась на 14%, до 10,8 миллиарда рублей, при этом в Латинской Америке (на её долю приходится около 10%) подскочила на 148% год к году, а в 3-м квартале – на 98% год к году", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Также в лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (-2,79%), "М.видео" (-1,64%), "Татнефти" (-1,56%) и "Сегежи" (-1,53%).
Лозовой ожидает закрытия в "красной зоне".
На корпоративном фронте внимание привлечет заседание совета директоров "Газпрома", намеченное на 28 ноября, где будут рассмотрены вопросы реализации крупнейших инвестиционных проектов компании, напомнил Силаев.
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 660-2 680 пунктов к концу торгового дня, ожидает Попова.
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги
Заголовок открываемого материала