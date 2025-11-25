https://1prime.ru/20251125/rynok-864932523.html

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,17 процента

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,17 процента - 25.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,17 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1,17%, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T18:57+0300

2025-11-25T18:57+0300

2025-11-25T18:57+0300

экономика

акции

рынок

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1,17%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,17%, до 2 685,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 1 117,68 пункта, долларовый РТС - на 1,12%, до 1 071,57 пункта.

https://1prime.ru/20251125/birzha--864914104.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс