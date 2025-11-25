https://1prime.ru/20251125/rynok-864932523.html
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,17 процента
2025-11-25T18:57+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1,17%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,17%, до 2 685,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 1 117,68 пункта, долларовый РТС - на 1,12%, до 1 071,57 пункта.
