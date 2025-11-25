Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк зафиксировал рост мошенничества с дипфейками медийных персон - 25.11.2025
Сбербанк зафиксировал рост мошенничества с дипфейками медийных персон
Сбербанк зафиксировал рост мошенничества с дипфейками медийных персон - 25.11.2025, ПРАЙМ
Сбербанк зафиксировал рост мошенничества с дипфейками медийных персон
Сбербанк фиксирует рост распространения мошеннических видео с дипфейками медийных персон, вбросы проводятся по политическим мотивам: для дезинформации россиян,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T03:48+0300
2025-11-25T03:48+0300
технологии
банки
бизнес
украина
сбербанк
украина
технологии, банки, бизнес, украина, сбербанк
Технологии, Банки, Бизнес, УКРАИНА, Сбербанк
03:48 25.11.2025
 
Сбербанк зафиксировал рост мошенничества с дипфейками медийных персон

Сбербанк фиксирует рост распространения мошеннических видео с дипфейками медийных персон

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует рост распространения мошеннических видео с дипфейками медийных персон, вбросы проводятся по политическим мотивам: для дезинформации россиян, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сейчас в социальных сетях увеличилось количество поддельных видео в том числе с дипфейками публичных персон. Подобные вбросы проводятся по политическим мотивам: для дезинформации россиян, а также с целью дискредитации представителей власти. Для таких фейковых новостей злоумышленники используют различные темы, которые потенциально могут вызвать резонанс и панику", - рассказал он.
"Выявленный тренд подтверждает, что на Украине выбрали дипфейки как еще одно оружие против россиян. Мы ранее предупреждали о всплеске мошенничества в мессенджерах с фейковых аккаунтов известных персон, когда генерируя реалистичные голосовые и визуальные подделки от медийных личностей, злоумышленники убеждают россиян переводить деньги на якобы "безопасные" счета. Число попыток такого мошенничества за полтора месяца уже выросло в 15 раз", - подчеркнул Кузнецов.
По словам топ-менеджера, дипфейки сейчас, как правило, сначала публикуются в анонимных каналах, чтобы автора было сложнее отследить ― а затем распространяются в соцсетях. А граждане воспринимают такие подделки как правду и пересылают друг другу в мессенджерах. "Качество и реалистичность дипфейков уже достигло такого уровня, что лишь один из четырех человек способен распознать подделку без помощи технологий", - подчеркнул он.
Кузнецов отметил, что сейчас крайне важно создавать и внедрять технологии автоматического распознавания дипфейков на всех поверхностях и устройствах, где они могут использоваться, например, в мессенджерах, в СМИ, на видеоплатформах. По его мнению, в случае недостаточной активности бизнеса в указанном направлении, на уровне государства возможно рассмотреть введение стимулов для рынка.
"Сбер" в свою очередь разработал сервис по выявлению видео дипфейков с рабочим названием "Алетейя", который может работать с несколькими лицами в кадре, с разным фоном и освещением. Мы открыты к сотрудничеству со всеми ― решение работает по унифицированному API, и мы готовы к интеграциям с заинтересованными компаниями", - рассказал Кузнецов.
"Мы также активно работаем над масштабированием решения для физических лиц, в том числе над его интеграцией на ресурсах "Сбера". С помощью него граждане смогут проверять медиа-файлы на правдивость", - заключил он.
 
