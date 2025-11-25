https://1prime.ru/20251125/sberezheniya-864908478.html

Накопить больше. Россиян настраивают на долгосрочные сбережения

Накопить больше. Россиян настраивают на долгосрочные сбережения - 25.11.2025, ПРАЙМ

Накопить больше. Россиян настраивают на долгосрочные сбережения

25.11.2025 Вступил в силу закон, расширяющий возможности программы долгосрочных сбережений (ПДС). В частности, предусмотрели дополнительные налоговые льготы для родителей,

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вступил в силу закон, расширяющий возможности программы долгосрочных сбережений (ПДС). В частности, предусмотрели дополнительные налоговые льготы для родителей, делающих взносы в пользу детей, расширили возрастные рамки, добавили стимулы работодателям для софинансирования. О важных нововведениях — в материале "Прайм".Дополнительные льготыПДС — это сберегательный инструмент, действующий с 1 января 2024-го. Деньги каждого участника программы застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, предоставлен налоговый вычет на уплаченные взносы до 52 тысяч рублей в год. Вложенные средства передаются по наследству.На прошлой неделе в понедельник Владимир Путин подписал закон, внесший коррективы в эту программу. Так, увеличивается максимальный налоговый вычет по всем продуктам долгосрочных сбережений для родителей, делающих взносы в пользу детей, — с 400 до 500 тысяч рублей каждому."То есть семья может вернуть НДФЛ с суммы до миллиона рублей. По сути, государство компенсирует до 130-150 тысяч НДФЛ в год, пока ребенку не исполнится 18 лет (или 24 года при очном обучении). Это ощутимая поддержка, помогающая формировать накопления на образование, стартовый капитал или финансовую подушку для детей", — уточняет Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам.Расширенные возможностиБазовые условия для остальных участников (независимо от их семейного статуса) остаются прежними: налоговый вычет —до 400 тысяч в год.Но жесткие возрастные ограничения отменяются.Ранее право на налоговый вычет в случае уплаты сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений (ДДС) не имели те, кому до 55/60 лет (женщины и мужчины соответственно) оставалось менее пяти лет.Теперь право на налоговый вычет возникает, если участник не обращается за выплатами (после наступления оснований для их назначения) в течение минимального срока действия договора (пять лет для договоров, заключенных в 2024-2026 годах)."Например, Андрей, 57 лет, заключает договор долгосрочных сбережений (ДСС) в декабре 2025-го. Тогда же делает сберегательный взнос на счет ДДС в размере 400 тысяч. В 2026 году он получает право на налоговый вычет по взносам 2025-го, так как является плательщиком НДФЛ. Андрей может подать налоговую декларацию в ФНС или оформить все через личный кабинет налогоплательщика", — объясняет Владислав Кондрашов, директор по продукту НПФ "Газфонд ПН".Главное условие: не обращаться за выплатой по ДДС в течение пяти лет, то есть в данном случае — до декабря 2030-го.Ставки и продлениеДоходы по ПДС теперь облагаются НДФЛ в 13% или 15%, как и по другим финансовым инструментам, таким как ИИС-3, негосударственные пенсионные программы и страхование жизни.Прогрессивные ставки 18-22% отменяются. Это делает правила более понятными и снижает риски для тех, у кого крупный инвестиционный доход, отмечает Ольга Гогаладзе.Также упростили продление договоров. Разрешили переводить средства между договорами, сохраняя минимальный срок участия, — это делает инструмент более гибким.Государственное софинансирование не облагается НДФЛ: эти средства не считаются доходом гражданина, добавляет эксперт.Стимулы для работодателейВзносы работодателя в пользу сотрудника можно учитывать как расходы при расчете налога на прибыль — в пределах 12% фонда оплаты труда.Кроме того, они не облагаются страховыми взносами (опять же в пределах 12%). Эта комбинация удешевляет для работодателя участие в ПДС примерно на треть, указывает Гогаладзе.Такая опция явно понравится работодателям. С одной стороны, в качестве инструмента снижения текучки кадров, с другой — для повышения лояльности сотрудников."Для бизнеса взносы в ПДС становятся альтернативой прямому повышению зарплат: сотруднику — ощутимая выгода в долгосрочном накоплении, работодателю — снижение налоговой нагрузки. Фактически государство предлагает компаниям частично финансировать долгосрочные сбережения сотрудников за счет экономии на налогах. Для крупных компаний и отраслей с высокой конкуренцией за кадры это способно стать нормой", — считает аналитик.Новые стимулы, полагают эксперты, еще больше повысят востребованность ПДС. По данным Банка России, в декабре 2024 года в программе участвовали 2,8 миллиона человек, в июне 2025-го — более пяти миллионов. Объем средств на таких счетах достиг 365 миллиардов рублей.

