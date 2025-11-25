https://1prime.ru/20251125/sechin-864904125.html
Сечин заявил о риске снижения экономического потенциала Запада
Сечин заявил о риске снижения экономического потенциала Запада - 25.11.2025, ПРАЙМ
Сечин заявил о риске снижения экономического потенциала Запада
Высокая стоимость электроэнергии в странах Запада создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, заявил ответственный секретарь комиссии при... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T07:02+0300
2025-11-25T07:02+0300
2025-11-25T07:02+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
запад
рф
сша
игорь сечин
роснефть
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864904125.jpg?1764043375
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Высокая стоимость электроэнергии в странах Запада создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Потребитель электричества в США, при текущей цене электроэнергии 18 центов за киловатт-час (для населения)… фактически платит 125 долларов за баррель нефтяного эквивалента… В странах Евросоюза цена электричества ещё выше… Такая стоимость электроэнергии станет тормозом для развития новых проектов, в том числе центров обработки данных, сделает практически невозможным перевод транспорта на электротягу, потребует увеличения бюджетных расходов для субсидирования ЖКХ и, в конечном итоге, создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, резкого роста расходов населения в западных странах", - сказал он.
Он добавил, что в Германии и Италии цена электроэнергии 40 центов за киловатт-час (для населения) транслируется в 14 долларов за галлон бензина, что эквивалентно 300 долларам за баррель нефтяного эквивалента. Продолжение санкционного давления может привести только к кратному увеличению реальных цен.
запад
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, рф, сша, игорь сечин, роснефть, ес
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, США, Игорь Сечин, Роснефть, ЕС
Сечин заявил о риске снижения экономического потенциала Запада
Сечин: высокая цена электроэнергии на Западе приведет к снижению экономического потенциала
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Высокая стоимость электроэнергии в странах Запада создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Потребитель электричества в США, при текущей цене электроэнергии 18 центов за киловатт-час (для населения)… фактически платит 125 долларов за баррель нефтяного эквивалента… В странах Евросоюза цена электричества ещё выше… Такая стоимость электроэнергии станет тормозом для развития новых проектов, в том числе центров обработки данных, сделает практически невозможным перевод транспорта на электротягу, потребует увеличения бюджетных расходов для субсидирования ЖКХ и, в конечном итоге, создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, резкого роста расходов населения в западных странах", - сказал он.
Он добавил, что в Германии и Италии цена электроэнергии 40 центов за киловатт-час (для населения) транслируется в 14 долларов за галлон бензина, что эквивалентно 300 долларам за баррель нефтяного эквивалента. Продолжение санкционного давления может привести только к кратному увеличению реальных цен.