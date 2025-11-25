Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин заявил о риске снижения экономического потенциала Запада - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251125/sechin-864904125.html
Сечин заявил о риске снижения экономического потенциала Запада
Сечин заявил о риске снижения экономического потенциала Запада - 25.11.2025, ПРАЙМ
Сечин заявил о риске снижения экономического потенциала Запада
Высокая стоимость электроэнергии в странах Запада создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, заявил ответственный секретарь комиссии при... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T07:02+0300
2025-11-25T07:02+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
запад
рф
сша
игорь сечин
роснефть
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864904125.jpg?1764043375
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Высокая стоимость электроэнергии в странах Запада создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. "Потребитель электричества в США, при текущей цене электроэнергии 18 центов за киловатт-час (для населения)… фактически платит 125 долларов за баррель нефтяного эквивалента… В странах Евросоюза цена электричества ещё выше… Такая стоимость электроэнергии станет тормозом для развития новых проектов, в том числе центров обработки данных, сделает практически невозможным перевод транспорта на электротягу, потребует увеличения бюджетных расходов для субсидирования ЖКХ и, в конечном итоге, создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, резкого роста расходов населения в западных странах", - сказал он. Он добавил, что в Германии и Италии цена электроэнергии 40 центов за киловатт-час (для населения) транслируется в 14 долларов за галлон бензина, что эквивалентно 300 долларам за баррель нефтяного эквивалента. Продолжение санкционного давления может привести только к кратному увеличению реальных цен.
запад
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, рф, сша, игорь сечин, роснефть, ес
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, США, Игорь Сечин, Роснефть, ЕС
07:02 25.11.2025
 
Сечин заявил о риске снижения экономического потенциала Запада

Сечин: высокая цена электроэнергии на Западе приведет к снижению экономического потенциала

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Высокая стоимость электроэнергии в странах Запада создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Потребитель электричества в США, при текущей цене электроэнергии 18 центов за киловатт-час (для населения)… фактически платит 125 долларов за баррель нефтяного эквивалента… В странах Евросоюза цена электричества ещё выше… Такая стоимость электроэнергии станет тормозом для развития новых проектов, в том числе центров обработки данных, сделает практически невозможным перевод транспорта на электротягу, потребует увеличения бюджетных расходов для субсидирования ЖКХ и, в конечном итоге, создаст предпосылки для снижения экономического потенциала, резкого роста расходов населения в западных странах", - сказал он.
Он добавил, что в Германии и Италии цена электроэнергии 40 центов за киловатт-час (для населения) транслируется в 14 долларов за галлон бензина, что эквивалентно 300 долларам за баррель нефтяного эквивалента. Продолжение санкционного давления может привести только к кратному увеличению реальных цен.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаЗАПАДРФСШАИгорь СечинРоснефтьЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала