Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе - 25.11.2025
Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе
Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе - 25.11.2025
Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе
Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и КНР, без сомнения, приблизит новый экономический кризис на Западе, заявил... | 25.11.2025
2025-11-25T09:12+0300
2025-11-25T09:12+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и КНР, без сомнения, приблизит новый экономический кризис на Западе, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и Китая, без сомнения, приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. Не все западные политики осознают, перед какими рисками они находятся", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин подчеркнул, что ставятся локальные задачи по усилению санкций в энергетической сфере, изымаются энергоактивы в международных юрисдикциях, а вместо заявленных целей уже сегодня потребители энергии в западных странах находятся в драматическом положении.
09:12 25.11.2025
 
Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе

Сечин: санкции против РФ и КНР приблизят новый экономический кризис на Западе

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и КНР, без сомнения, приблизит новый экономический кризис на Западе, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и Китая, без сомнения, приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. Не все западные политики осознают, перед какими рисками они находятся", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин подчеркнул, что ставятся локальные задачи по усилению санкций в энергетической сфере, изымаются энергоактивы в международных юрисдикциях, а вместо заявленных целей уже сегодня потребители энергии в западных странах находятся в драматическом положении.
Экономика РОССИЯ Мировая экономика ЗАПАД КИТАЙ РФ Игорь Сечин Роснефть
 
 
