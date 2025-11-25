https://1prime.ru/20251125/sechin-864908136.html
Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе
Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе - 25.11.2025, ПРАЙМ
Сечин заявил о приближении нового экономического кризиса на Западе
Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и КНР, без сомнения, приблизит новый экономический кризис на Западе, заявил... | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и КНР, без сомнения, приблизит новый экономический кризис на Западе, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и Китая, без сомнения, приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. Не все западные политики осознают, перед какими рисками они находятся", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин подчеркнул, что ставятся локальные задачи по усилению санкций в энергетической сфере, изымаются энергоактивы в международных юрисдикциях, а вместо заявленных целей уже сегодня потребители энергии в западных странах находятся в драматическом положении.
