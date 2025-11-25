Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на "Русолово" - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/seligdar-864934029.html
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на "Русолово"
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на "Русолово" - 25.11.2025, ПРАЙМ
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на "Русолово"
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T19:36+0300
2025-11-25T19:36+0300
экономика
бизнес
промышленность
россия
олово
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088772_0:289:2615:1760_1920x0_80_0_0_3d01ed78ca4115c22a2d0f60fd30b486.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Сегодня провели технический совет "Русолово"… За 9 месяцев план перевыполнен. Если сохраним темп, то покажем по итогу новый рекорд производства", - сказал он в своем официальном Telegram-канале. За январь-сентябрь текущего года добыча оловянной руды на предприятии выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 927 тысяч тонн, а производство олова в концентрате составило 2,597 тысячи тонн, что на 48% выше в годовом выражении, привел данные Хрущ. Кроме того, особое внимание на техсовете уделили воспроизводству ресурсной базы компании, приросту запасов олова на действующих активах, в частности, на месторождениях Солнечное, Перевальное, Октябрьское, Фестивальное и Правоурмийское. Также обсуждалась замена проходки канав картировочным бурением для сокращения общих сроков поисковых работ. Президент холдинга отметил, что внедрение модульных рудосепарационных комплексов (МРСК) позволило значительно оптимизировать процесс рудоподготовки. В начале октября компания сообщала, что оловодобывающий дивизион "Русолово" уже к сентябрю 2025 года достиг объема выпуска продукции за весь прошлый год. "Селигдар" первым в России начал внедрять инновационную технологию флотации олова на месторождениях Правоурмийский и Солнечное, которая в 2026 году позволит увеличить производство металла на 20%, об этом ранее в сентябре Хрущ заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
https://1prime.ru/20250811/minpromtorg-860548991.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088772_0:44:2615:2005_1920x0_80_0_0_923dffd2abf57df9bf757d4dbb321e46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, олово
Экономика, Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, олово
19:36 25.11.2025
 
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на "Русолово"

"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово"

© РИА Новости . Г.Колосов | Перейти в медиабанкДобыча олова
Добыча олова - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Добыча олова. Архивное фото
© РИА Новости . Г.Колосов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"Сегодня провели технический совет "Русолово"… За 9 месяцев план перевыполнен. Если сохраним темп, то покажем по итогу новый рекорд производства", - сказал он в своем официальном Telegram-канале.
За январь-сентябрь текущего года добыча оловянной руды на предприятии выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 927 тысяч тонн, а производство олова в концентрате составило 2,597 тысячи тонн, что на 48% выше в годовом выражении, привел данные Хрущ.
Кроме того, особое внимание на техсовете уделили воспроизводству ресурсной базы компании, приросту запасов олова на действующих активах, в частности, на месторождениях Солнечное, Перевальное, Октябрьское, Фестивальное и Правоурмийское. Также обсуждалась замена проходки канав картировочным бурением для сокращения общих сроков поисковых работ.
Президент холдинга отметил, что внедрение модульных рудосепарационных комплексов (МРСК) позволило значительно оптимизировать процесс рудоподготовки.
В начале октября компания сообщала, что оловодобывающий дивизион "Русолово" уже к сентябрю 2025 года достиг объема выпуска продукции за весь прошлый год.
"Селигдар" первым в России начал внедрять инновационную технологию флотации олова на месторождениях Правоурмийский и Солнечное, которая в 2026 году позволит увеличить производство металла на 20%, об этом ранее в сентябре Хрущ заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Добыча железной руды - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Россия планирует в разы нарастить производство РЗМ, заявили в Минпромторге
11 августа, 08:16
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьРОССИЯолово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала