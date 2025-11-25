https://1prime.ru/20251125/seligdar-864934029.html
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на "Русолово"
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на "Русолово" - 25.11.2025, ПРАЙМ
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на "Русолово"
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T19:36+0300
2025-11-25T19:36+0300
2025-11-25T19:36+0300
экономика
бизнес
промышленность
россия
олово
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088772_0:289:2615:1760_1920x0_80_0_0_3d01ed78ca4115c22a2d0f60fd30b486.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Сегодня провели технический совет "Русолово"… За 9 месяцев план перевыполнен. Если сохраним темп, то покажем по итогу новый рекорд производства", - сказал он в своем официальном Telegram-канале. За январь-сентябрь текущего года добыча оловянной руды на предприятии выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 927 тысяч тонн, а производство олова в концентрате составило 2,597 тысячи тонн, что на 48% выше в годовом выражении, привел данные Хрущ. Кроме того, особое внимание на техсовете уделили воспроизводству ресурсной базы компании, приросту запасов олова на действующих активах, в частности, на месторождениях Солнечное, Перевальное, Октябрьское, Фестивальное и Правоурмийское. Также обсуждалась замена проходки канав картировочным бурением для сокращения общих сроков поисковых работ. Президент холдинга отметил, что внедрение модульных рудосепарационных комплексов (МРСК) позволило значительно оптимизировать процесс рудоподготовки. В начале октября компания сообщала, что оловодобывающий дивизион "Русолово" уже к сентябрю 2025 года достиг объема выпуска продукции за весь прошлый год. "Селигдар" первым в России начал внедрять инновационную технологию флотации олова на месторождениях Правоурмийский и Солнечное, которая в 2026 году позволит увеличить производство металла на 20%, об этом ранее в сентябре Хрущ заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
https://1prime.ru/20250811/minpromtorg-860548991.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088772_0:44:2615:2005_1920x0_80_0_0_923dffd2abf57df9bf757d4dbb321e46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, россия, олово
Экономика, Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, олово
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на "Русолово"
"Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово"
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству на оловодобывающем дивизионе "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"Сегодня провели технический совет "Русолово"… За 9 месяцев план перевыполнен. Если сохраним темп, то покажем по итогу новый рекорд производства", - сказал он в своем официальном Telegram-канале.
За январь-сентябрь текущего года добыча оловянной руды на предприятии выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 927 тысяч тонн, а производство олова в концентрате составило 2,597 тысячи тонн, что на 48% выше в годовом выражении, привел данные Хрущ.
Кроме того, особое внимание на техсовете уделили воспроизводству ресурсной базы компании, приросту запасов олова на действующих активах, в частности, на месторождениях Солнечное, Перевальное, Октябрьское, Фестивальное и Правоурмийское. Также обсуждалась замена проходки канав картировочным бурением для сокращения общих сроков поисковых работ.
Президент холдинга отметил, что внедрение модульных рудосепарационных комплексов (МРСК) позволило значительно оптимизировать процесс рудоподготовки.
В начале октября компания сообщала, что оловодобывающий дивизион "Русолово" уже к сентябрю 2025 года достиг объема выпуска продукции за весь прошлый год.
"Селигдар" первым в России начал внедрять инновационную технологию флотации олова на месторождениях Правоурмийский и Солнечное, которая в 2026 году позволит увеличить производство металла на 20%, об этом ранее в сентябре Хрущ заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Россия планирует в разы нарастить производство РЗМ, заявили в Минпромторге