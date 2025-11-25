https://1prime.ru/20251125/sfera-864904035.html

Сечин: угольная сфера обретает второе дыхание

Сечин: угольная сфера обретает второе дыхание - 25.11.2025, ПРАЙМ

Сечин: угольная сфера обретает второе дыхание

Угольная сфера обретает второе дыхание, Китай в отличие от Запада понимает: альтернативная энергетика дополняет традиционную, не заменяет её, заявил... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T06:59+0300

2025-11-25T06:59+0300

2025-11-25T06:59+0300

экономика

энергетика

россия

китай

запад

рф

игорь сечин

си цзиньпин

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864904035.jpg?1764043191

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Угольная сфера обретает второе дыхание, Китай в отличие от Запада понимает: альтернативная энергетика дополняет традиционную, не заменяет её, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. Угольная сфера сегодня обретает второе дыхание, заявил он во время выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации, уточнил Сечин. "В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить её. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, "перед тем как отказываться от старого, необходимо сперва создать новое", – добавил он. Россия обеспечивает более четверти импорта угля в Китай, добавил Сечин.

китай

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, запад, рф, игорь сечин, си цзиньпин, роснефть