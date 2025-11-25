Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин: угольная сфера обретает второе дыхание - 25.11.2025, ПРАЙМ
Сечин: угольная сфера обретает второе дыхание
Сечин: угольная сфера обретает второе дыхание
06:59 25.11.2025
 
Сечин: угольная сфера обретает второе дыхание

Глава "Роснефти" Сечин: угольная сфера обретает второе дыхание

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Угольная сфера обретает второе дыхание, Китай в отличие от Запада понимает: альтернативная энергетика дополняет традиционную, не заменяет её, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Угольная сфера сегодня обретает второе дыхание, заявил он во время выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации, уточнил Сечин.
"В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить её. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, "перед тем как отказываться от старого, необходимо сперва создать новое", – добавил он.
Россия обеспечивает более четверти импорта угля в Китай, добавил Сечин.
 
