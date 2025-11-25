Российские экспортеры выразили обеспокоенность чересчур крепким рублем

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, россия, рф, александр шохин, рспп
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Шохин, РСПП
13:34 25.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Чересчур крепкий рубль снижает возможности получения доходов от экспорта товаров из РФ, и это беспокоит бизнес, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".
"Вообще-то, если говорить о проблемах, нас, бизнес, беспокоит и курс. Чересчур крепкий рубль резко снижает возможности получения экспортных доходов. Они снизились на 20% по сравнению с теми планами, которые в начале года были", - сказал Шохин.
"Сокращение бюджетного импульса и рост налогов, НДС в частности, тоже не добавляет возможностей для инвестиций и развития", – отметил Шохин.
По его словам, РСПП уже фиксирует инвестиционную паузу в России, которая фактически началась, когда компании из-за сложной ситуации в экономике стали откладывать на более поздние сроки свои инвестиционные планы.
"Хотя статистика показывает, что рост инвестиций в основной капитал вроде неплохо выглядит, но мы считаем, что это результат того, что на баланс ставится то оборудование и те активы, которые были проинвестированы за несколько прошедших лет", - заявил он.
По прогнозу РСПП, снижение инвестиций в основной капитал в РФ составит около 1,5%.
"А вот инвестиционную паузу очень опасно допускать в нынешних условиях. В частности, опасность заключается в том, что свято место пусто не бывает, и ниши могут заполнить те же китайские экспортеры оборудования, и готовой продукции, и так далее. Очень трудно будет потом в такой конкурентной борьбе занимать те ниши, которые будут уже заняты конкурентами из дружественных стран", - заключил Шохин.
Президент РСПП Александр Шохин
Власти не должны допустить "лютой весны" для бизнеса, заявил глава РСПП
