Шохин оценил шансы массового прихода инвесторов из дружественных стран

2025-11-25T14:07+0300

2025-11-25T14:07+0300

2025-11-25T14:10+0300

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Массовый приход в РФ инвесторов из дружественных стран реален, поэтому важно не допустить инвестиционной паузы и сохранить инвестиционный импульс для отечественных инвесторов и производителей, поскольку без этого им будет сложно конкурировать с компаниями из дружественных стран, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Достаточно массовый приход инвесторов из дружественных стран, это, на мой взгляд, реальность. И вот здесь очень важен этот инвестиционный импульс для отечественных инвесторов и производителей сохранить, чтобы не допустить инвестиционной паузы. Задача сложная, безусловно", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета. По его словам, инвестиционную паузу очень опасно допускать в нынешних условиях, поскольку "свято место пусто не бывает", и ниши могут заполнить китайские экспортеры авиаоборудования и готовой продукции. "Очень трудно будет потом в такой конкурентной борьбе занимать те ниши, которые будут уже заняты конкурентами из дружественных стран", - сказал Шохин. При этом глава РСПП отметил, что время от времени обсуждается вопрос, на каких условиях будет осуществляться возвращение иностранных компаний. "Но это единичные случаи - ушедшие. И возврат их", - сказал он. Глава РСПП добавил, что задачу экономического роста тоже необходимо решать. По оценкам союза, которые были озвучены перед президентом РФ Владимиром Путиным весной этого года, "меньше 2% в год (роста - ред.) ВВП не позволит достигать цели национального развития, в том числе национальных целей, национальных проектов технологического развития". "Поэтому нужно этот период охлаждения, во-первых, чтобы он не оказался оттепелью, а во-вторых максимально быстро пройти, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику. И ждем следующей осенью весну", - заключил Шохин.

