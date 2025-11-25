Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин оценил шансы массового прихода инвесторов из дружественных стран - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/shokhin-864922091.html
Шохин оценил шансы массового прихода инвесторов из дружественных стран
Шохин оценил шансы массового прихода инвесторов из дружественных стран - 25.11.2025, ПРАЙМ
Шохин оценил шансы массового прихода инвесторов из дружественных стран
Массовый приход в РФ инвесторов из дружественных стран реален, поэтому важно не допустить инвестиционной паузы и сохранить инвестиционный импульс для... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T14:07+0300
2025-11-25T14:10+0300
экономика
россия
рынок
рф
александр шохин
владимир путин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/83107/35/831073501_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9cef80a1eb34c97cd94592bfd406c221.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Массовый приход в РФ инвесторов из дружественных стран реален, поэтому важно не допустить инвестиционной паузы и сохранить инвестиционный импульс для отечественных инвесторов и производителей, поскольку без этого им будет сложно конкурировать с компаниями из дружественных стран, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Достаточно массовый приход инвесторов из дружественных стран, это, на мой взгляд, реальность. И вот здесь очень важен этот инвестиционный импульс для отечественных инвесторов и производителей сохранить, чтобы не допустить инвестиционной паузы. Задача сложная, безусловно", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета. По его словам, инвестиционную паузу очень опасно допускать в нынешних условиях, поскольку "свято место пусто не бывает", и ниши могут заполнить китайские экспортеры авиаоборудования и готовой продукции. "Очень трудно будет потом в такой конкурентной борьбе занимать те ниши, которые будут уже заняты конкурентами из дружественных стран", - сказал Шохин. При этом глава РСПП отметил, что время от времени обсуждается вопрос, на каких условиях будет осуществляться возвращение иностранных компаний. "Но это единичные случаи - ушедшие. И возврат их", - сказал он. Глава РСПП добавил, что задачу экономического роста тоже необходимо решать. По оценкам союза, которые были озвучены перед президентом РФ Владимиром Путиным весной этого года, "меньше 2% в год (роста - ред.) ВВП не позволит достигать цели национального развития, в том числе национальных целей, национальных проектов технологического развития". "Поэтому нужно этот период охлаждения, во-первых, чтобы он не оказался оттепелью, а во-вторых максимально быстро пройти, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику. И ждем следующей осенью весну", - заключил Шохин.
https://1prime.ru/20251125/rspp--864920376.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83107/35/831073501_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e1b576903a4160c7e1bd0bcddd0bf5ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рынок, рф, александр шохин, владимир путин, рспп
Экономика, РОССИЯ, Рынок, РФ, Александр Шохин, Владимир Путин, РСПП
14:07 25.11.2025 (обновлено: 14:10 25.11.2025)
 
Шохин оценил шансы массового прихода инвесторов из дружественных стран

Шохин считает реальным массовый приход в Россию инвесторов из дружественных стран

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Александр Шохин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Массовый приход в РФ инвесторов из дружественных стран реален, поэтому важно не допустить инвестиционной паузы и сохранить инвестиционный импульс для отечественных инвесторов и производителей, поскольку без этого им будет сложно конкурировать с компаниями из дружественных стран, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Достаточно массовый приход инвесторов из дружественных стран, это, на мой взгляд, реальность. И вот здесь очень важен этот инвестиционный импульс для отечественных инвесторов и производителей сохранить, чтобы не допустить инвестиционной паузы. Задача сложная, безусловно", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
По его словам, инвестиционную паузу очень опасно допускать в нынешних условиях, поскольку "свято место пусто не бывает", и ниши могут заполнить китайские экспортеры авиаоборудования и готовой продукции. "Очень трудно будет потом в такой конкурентной борьбе занимать те ниши, которые будут уже заняты конкурентами из дружественных стран", - сказал Шохин.
При этом глава РСПП отметил, что время от времени обсуждается вопрос, на каких условиях будет осуществляться возвращение иностранных компаний. "Но это единичные случаи - ушедшие. И возврат их", - сказал он.
Глава РСПП добавил, что задачу экономического роста тоже необходимо решать. По оценкам союза, которые были озвучены перед президентом РФ Владимиром Путиным весной этого года, "меньше 2% в год (роста - ред.) ВВП не позволит достигать цели национального развития, в том числе национальных целей, национальных проектов технологического развития".
"Поэтому нужно этот период охлаждения, во-первых, чтобы он не оказался оттепелью, а во-вторых максимально быстро пройти, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику. И ждем следующей осенью весну", - заключил Шохин.
Президент РСПП Александр Шохин
Власти не должны допустить "лютой весны" для бизнеса, заявил глава РСПП
13:32
 
ЭкономикаРОССИЯРынокРФАлександр ШохинВладимир ПутинРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала