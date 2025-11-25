https://1prime.ru/20251125/shtraf-864902513.html
Ярмольнику грозит двойной штраф
Ярмольнику грозит двойной штраф - 25.11.2025, ПРАЙМ
Ярмольнику грозит двойной штраф
Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:32+0300
2025-11-25T06:32+0300
2025-11-25T06:32+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864902513.jpg?1764041534
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Привлекаемое лицо: Ярмольник Леонид Исаакович, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ", - говорится в данных.
Сообщается, что ранее судебное заседание отложили из-за неявки Ярмольника в суд. Теперь административный протокол рассмотрят в декабре.
По вменяемой артисту административной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Ярмольнику грозит двойной штраф
Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату другого штрафа
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Привлекаемое лицо: Ярмольник Леонид Исаакович, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ", - говорится в данных.
Сообщается, что ранее судебное заседание отложили из-за неявки Ярмольника в суд. Теперь административный протокол рассмотрят в декабре.
По вменяемой артисту административной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.