https://1prime.ru/20251125/shtraf-864902513.html

Ярмольнику грозит двойной штраф

Ярмольнику грозит двойной штраф - 25.11.2025, ПРАЙМ

Ярмольнику грозит двойной штраф

Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T06:32+0300

2025-11-25T06:32+0300

2025-11-25T06:32+0300

экономика

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864902513.jpg?1764041534

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Привлекаемое лицо: Ярмольник Леонид Исаакович, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ", - говорится в данных. Сообщается, что ранее судебное заседание отложили из-за неявки Ярмольника в суд. Теперь административный протокол рассмотрят в декабре. По вменяемой артисту административной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество