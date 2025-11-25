Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.11.2025
Ярмольнику грозит двойной штраф
Ярмольнику грозит двойной штраф
Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Привлекаемое лицо: Ярмольник Леонид Исаакович, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ", - говорится в данных. Сообщается, что ранее судебное заседание отложили из-за неявки Ярмольника в суд. Теперь административный протокол рассмотрят в декабре. По вменяемой артисту административной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.
общество
Экономика, Общество
06:32 25.11.2025
 
Ярмольнику грозит двойной штраф

Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату другого штрафа

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Привлекаемое лицо: Ярмольник Леонид Исаакович, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ", - говорится в данных.
Сообщается, что ранее судебное заседание отложили из-за неявки Ярмольника в суд. Теперь административный протокол рассмотрят в декабре.
По вменяемой артисту административной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.
 
