Мужчина заплатит штраф за оскорбления россиян - 25.11.2025
Мужчина заплатит штраф за оскорбления россиян
Мужчина заплатит штраф за оскорбления россиян - 25.11.2025, ПРАЙМ
Мужчина заплатит штраф за оскорбления россиян
Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял граждан России и призывал к их убийству, сообщили в... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T18:19+0300
2025-11-25T18:19+0300
россия
санкт-петербург
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333863_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_75740d5c888d038459b83d698eff8fd7.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял граждан России и призывал к их убийству, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Пимкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ", — говорится в заявлении в Telegram.Суд постановил, что обвиняемый распространял в одном из мессенджеров комментарии с грубыми выражениями, направленные против граждан России и содержащие призывы к насилию, за что и был оштрафован на 30 тысяч рублей.Как отметили в суде, Пимкин использовал оскорбительные выражения в адрес россиян, называя их "орками" и "биомусором". Мужчина признал свою вину.
санкт-петербург
россия, санкт-петербург, общество
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Общество
18:19 25.11.2025
 
Мужчина заплатит штраф за оскорбления россиян

В Петербурге оштрафовали оскорблявшего россиян мужчину на 30 тысяч рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял граждан России и призывал к их убийству, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Пимкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ", — говорится в заявлении в Telegram.
Суд постановил, что обвиняемый распространял в одном из мессенджеров комментарии с грубыми выражениями, направленные против граждан России и содержащие призывы к насилию, за что и был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Как отметили в суде, Пимкин использовал оскорбительные выражения в адрес россиян, называя их "орками" и "биомусором".
Мужчина признал свою вину.
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГОбщество
 
 
