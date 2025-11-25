https://1prime.ru/20251125/shtraf-864931300.html
Мужчина заплатит штраф за оскорбления россиян
Мужчина заплатит штраф за оскорбления россиян - 25.11.2025, ПРАЙМ
Мужчина заплатит штраф за оскорбления россиян
Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял граждан России и призывал к их убийству
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял граждан России и призывал к их убийству, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Пимкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ", — говорится в заявлении в Telegram.Суд постановил, что обвиняемый распространял в одном из мессенджеров комментарии с грубыми выражениями, направленные против граждан России и содержащие призывы к насилию, за что и был оштрафован на 30 тысяч рублей.Как отметили в суде, Пимкин использовал оскорбительные выражения в адрес россиян, называя их "орками" и "биомусором". Мужчина признал свою вину.
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял граждан России и призывал к их убийству, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Суд постановил, что обвиняемый распространял в одном из мессенджеров комментарии с грубыми выражениями, направленные против граждан России и содержащие призывы к насилию, за что и был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Как отметили в суде, Пимкин использовал оскорбительные выражения в адрес россиян, называя их "орками" и "биомусором".
Мужчина признал свою вину.
