Мужчина заплатит штраф за оскорбления россиян

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, который в интернете оскорблял граждан России и призывал к их убийству, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Пимкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ", — говорится в заявлении в Telegram.Суд постановил, что обвиняемый распространял в одном из мессенджеров комментарии с грубыми выражениями, направленные против граждан России и содержащие призывы к насилию, за что и был оштрафован на 30 тысяч рублей.Как отметили в суде, Пимкин использовал оскорбительные выражения в адрес россиян, называя их "орками" и "биомусором". Мужчина признал свою вину.

