Россия выступает за добросовестную конкуренцию в экономике, заявил Силуанов
25.11.2025
Россия выступает за добросовестную конкуренцию в экономике, заявил Силуанов
Россия выступает за развитие добросовестной конкуренции в мировой экономике, а не основанной на ограничениях, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T10:21+0300
2025-11-25T10:21+0300
2025-11-25T10:31+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия выступает за развитие добросовестной конкуренции в мировой экономике, а не основанной на ограничениях, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы выступаем, естественно, за то, чтобы доля и вес стран с развивающимися экономиками увеличивался... Мы за то, чтобы развивалась добросовестная конкуренция, а не конкуренция, основанная на ограничениях, торговых войнах и сдерживании", - сказал Силуанов на X Международном форуме Финансового университета.
