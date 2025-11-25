https://1prime.ru/20251125/siluanov--864911849.html

Россия выступает за добросовестную конкуренцию в экономике, заявил Силуанов

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия выступает за развитие добросовестной конкуренции в мировой экономике, а не основанной на ограничениях, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы выступаем, естественно, за то, чтобы доля и вес стран с развивающимися экономиками увеличивался... Мы за то, чтобы развивалась добросовестная конкуренция, а не конкуренция, основанная на ограничениях, торговых войнах и сдерживании", - сказал Силуанов на X Международном форуме Финансового университета.

