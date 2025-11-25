https://1prime.ru/20251125/siluanov-864908815.html
Силуанов назвал приоритетную задачу бюджетной политики
Силуанов назвал приоритетную задачу бюджетной политики - 25.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал приоритетную задачу бюджетной политики
Задача бюджетной политики - дать возможность Банку России снижать ключевую ставку, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Задача бюджетной политики - дать возможность Банку России снижать ключевую ставку, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Наша базовая задача бюджетной политики - дать возможность Центральному банку снижать ключевую ставку", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
