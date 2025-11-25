https://1prime.ru/20251125/siluanov-864908815.html

Силуанов назвал приоритетную задачу бюджетной политики

2025-11-25T09:29+0300

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Задача бюджетной политики - дать возможность Банку России снижать ключевую ставку, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Наша базовая задача бюджетной политики - дать возможность Центральному банку снижать ключевую ставку", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

финансы, россия, рф, антон силуанов, банк россия, центральные банки, совет федерации