Силуанов рассказал о подготовке решений для снижения теневого сектора
Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Правительство Российской Федерации сейчас принимает, оно уже в высокой степени готовности, решение о снижении уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая фонд обязательного медицинского страхования", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Совет Федерации
09:33 25.11.2025 (обновлено: 09:37 25.11.2025)
 
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Правительство Российской Федерации сейчас принимает, оно уже в высокой степени готовности, решение о снижении уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая фонд обязательного медицинского страхования", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
