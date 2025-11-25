https://1prime.ru/20251125/siluanov-864909029.html
Силуанов рассказал о подготовке решений для снижения теневого сектора
Силуанов рассказал о подготовке решений для снижения теневого сектора - 25.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о подготовке решений для снижения теневого сектора
Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T09:33+0300
2025-11-25T09:33+0300
2025-11-25T09:37+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон силуанов
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700681_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_63569539ef32f2378dfd7a1485cb1df7.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Правительство Российской Федерации сейчас принимает, оно уже в высокой степени готовности, решение о снижении уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая фонд обязательного медицинского страхования", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
https://1prime.ru/20251125/siluanov-864908815.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700681_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d64c377ad69d7b421c546956ec48edfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, антон силуанов, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Совет Федерации
Силуанов рассказал о подготовке решений для снижения теневого сектора
Силуанов: правительство готовит решения по снижению теневого сектора в экономике