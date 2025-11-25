https://1prime.ru/20251125/siluanov-864909029.html

Силуанов рассказал о подготовке решений для снижения теневого сектора

Силуанов рассказал о подготовке решений для снижения теневого сектора - 25.11.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о подготовке решений для снижения теневого сектора

Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T09:33+0300

2025-11-25T09:33+0300

2025-11-25T09:37+0300

экономика

россия

финансы

рф

антон силуанов

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700681_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_63569539ef32f2378dfd7a1485cb1df7.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство готовит решения о снижении теневого сектора в экономике РФ, они в высокой степени готовности, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Правительство Российской Федерации сейчас принимает, оно уже в высокой степени готовности, решение о снижении уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая фонд обязательного медицинского страхования", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

https://1prime.ru/20251125/siluanov-864908815.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, антон силуанов, совет федерации