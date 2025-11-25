Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджет РФ на следующие три года непростой, но сбалансированный, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Бюджет на следующий год непростой с точки зрения того, что те риски, которые со сбалансированностью существуют и сегодня, и на следующую трехлетку они сохраняются", - сказал он. Он отметил, что Минфин при формировании бюджета очень детально подходил к вопросу бюджетной сбалансированности и составил бюджет с учетом тех ограничений и тех принципов бюджетной политики, которыми ежегодно руководствуется, а именно, бюджетными правилами. "Поэтому бюджет отвечает задачам и целям, которые мы с вами проговорили, они определены. Бюджет отвечает целям сбалансированной политики, и бюджет отвечает на те риски, которые мы можем столкнуться на предстоящую трехлетку", - заключил он.
09:38 25.11.2025
 
Силуанов оценил бюджет на следующие три года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджет РФ на следующие три года непростой, но сбалансированный, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Бюджет на следующий год непростой с точки зрения того, что те риски, которые со сбалансированностью существуют и сегодня, и на следующую трехлетку они сохраняются", - сказал он.
Он отметил, что Минфин при формировании бюджета очень детально подходил к вопросу бюджетной сбалансированности и составил бюджет с учетом тех ограничений и тех принципов бюджетной политики, которыми ежегодно руководствуется, а именно, бюджетными правилами.
"Поэтому бюджет отвечает задачам и целям, которые мы с вами проговорили, они определены. Бюджет отвечает целям сбалансированной политики, и бюджет отвечает на те риски, которые мы можем столкнуться на предстоящую трехлетку", - заключил он.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Силуанов рассказал о подготовке решений для снижения теневого сектора
09:33
 
