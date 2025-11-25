https://1prime.ru/20251125/siluanov-864909444.html
Силуанов оценил бюджет на следующие три года
2025-11-25T09:38+0300
экономика
россия
рф
антон силуанов
совет федерации
минфин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджет РФ на следующие три года непростой, но сбалансированный, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Бюджет на следующий год непростой с точки зрения того, что те риски, которые со сбалансированностью существуют и сегодня, и на следующую трехлетку они сохраняются", - сказал он. Он отметил, что Минфин при формировании бюджета очень детально подходил к вопросу бюджетной сбалансированности и составил бюджет с учетом тех ограничений и тех принципов бюджетной политики, которыми ежегодно руководствуется, а именно, бюджетными правилами. "Поэтому бюджет отвечает задачам и целям, которые мы с вами проговорили, они определены. Бюджет отвечает целям сбалансированной политики, и бюджет отвечает на те риски, которые мы можем столкнуться на предстоящую трехлетку", - заключил он.
рф
