Силуанов обсудил меры по сохранению отчислений в соцфонды

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские власти продолжат сокращать льготы, которые ведут к снижению перечислений в социальные фонды, в том числе фонды ОМС, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Какие есть предложения с точки зрения минимизации нагрузки для субъектов РФ по оплате за нерабочее население? … Мы идем по двум направлениям решения этого вопроса. Первое - это отмена льгот, и мы видим, что сейчас идет такой процесс по пересмотру, сокращению льгот, которые приводят к снижению отчислений в социальные фонды, в том числе фонды ОМС", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

