Силуанов обсудил меры по сохранению отчислений в соцфонды
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские власти продолжат сокращать льготы, которые ведут к снижению перечислений в социальные фонды, в том числе фонды ОМС, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Какие есть предложения с точки зрения минимизации нагрузки для субъектов РФ по оплате за нерабочее население? … Мы идем по двум направлениям решения этого вопроса. Первое - это отмена льгот, и мы видим, что сейчас идет такой процесс по пересмотру, сокращению льгот, которые приводят к снижению отчислений в социальные фонды, в том числе фонды ОМС", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
09:50 25.11.2025 (обновлено: 09:59 25.11.2025)
 
Силуанов обсудил меры по сохранению отчислений в соцфонды

Силуанов: власти продолжат сокращать льготы, снижающие перечисления в соцфонды

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские власти продолжат сокращать льготы, которые ведут к снижению перечислений в социальные фонды, в том числе фонды ОМС, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Какие есть предложения с точки зрения минимизации нагрузки для субъектов РФ по оплате за нерабочее население? … Мы идем по двум направлениям решения этого вопроса. Первое - это отмена льгот, и мы видим, что сейчас идет такой процесс по пересмотру, сокращению льгот, которые приводят к снижению отчислений в социальные фонды, в том числе фонды ОМС", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Заголовок открываемого материала