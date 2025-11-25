Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о главных задачах бюджетной политики
Силуанов рассказал о главных задачах бюджетной политики
2025-11-25T09:53+0300
2025-11-25T09:53+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о главных задачах бюджетной политики - в первую очередь это обеспечение социальных обязательств перед гражданами. "Задачи бюджетной политики, которые учтены в бюджете - это в первую очередь обеспеченность всяких обязательств социальных перед людьми, перед гражданами. Для этого все необходимые деньги для индексации пенсий, пособий, социальных выплат в полном объеме заложены в бюджет", - сказал Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Второй задачей министр назвал обеспечение потребности специальной военной операции. Для этого в бюджете заложены средства как на поддержку бойцов, армии и обеспечение военной техники, так и на поддержку семей военнослужащих и модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Третьим приоритетом бюджета является обеспечение финансовыми ресурсами национальных целей развития. "В первую очередь технологический суверенитет. Мы об этом говорили. Примерно 2,4 триллиона рублей в трехлетнем бюджете предусмотрено на технологическое развитие", - добавил Силуанов.
Силуанов рассказал о главных задачах бюджетной политики

Силуанов: задачей бюджета является выполнение соцобязательств перед гражданами

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов . Архивное фото
