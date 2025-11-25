Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин строго следит за долговой нагрузкой регионов, заявил Силуанов - 25.11.2025
Минфин строго следит за долговой нагрузкой регионов, заявил Силуанов
2025-11-25T10:15+0300
2025-11-25T10:15+0300
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
минфин
совет федерации
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о различных трансфертах и кредитах не росла, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Поэтому мы очень внимательно с субъектами Российской Федерации при заключении соглашений о различных видах трансфертов, кредитов и так далее всегда обращаем внимание на то, чтобы вот эти обязательства долговые не росли", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Он добавил, что правительство обращает внимание на то, чтобы коммерческие кредитные ресурсы использовались регионами аккуратно. "Поэтому максимально с регионами работаем, чтобы ситуация с долговой нагрузкой не приводила к разбалансировке региональной экономики", - подытожил министр.
финансы, россия, рф, антон силуанов, минфин, совет федерации
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Минфин, Совет Федерации
10:15 25.11.2025
 
Минфин строго следит за долговой нагрузкой регионов, заявил Силуанов

Минфин следит за тем, чтобы долговая нагрузка региональных регионов не росла

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о различных трансфертах и кредитах не росла, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Поэтому мы очень внимательно с субъектами Российской Федерации при заключении соглашений о различных видах трансфертов, кредитов и так далее всегда обращаем внимание на то, чтобы вот эти обязательства долговые не росли", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Он добавил, что правительство обращает внимание на то, чтобы коммерческие кредитные ресурсы использовались регионами аккуратно.
"Поэтому максимально с регионами работаем, чтобы ситуация с долговой нагрузкой не приводила к разбалансировке региональной экономики", - подытожил министр.
