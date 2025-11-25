https://1prime.ru/20251125/siluanov-864911475.html
Минфин строго следит за долговой нагрузкой регионов, заявил Силуанов
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о различных трансфертах и кредитах не росла, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Поэтому мы очень внимательно с субъектами Российской Федерации при заключении соглашений о различных видах трансфертов, кредитов и так далее всегда обращаем внимание на то, чтобы вот эти обязательства долговые не росли", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Он добавил, что правительство обращает внимание на то, чтобы коммерческие кредитные ресурсы использовались регионами аккуратно. "Поэтому максимально с регионами работаем, чтобы ситуация с долговой нагрузкой не приводила к разбалансировке региональной экономики", - подытожил министр.
