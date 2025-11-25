https://1prime.ru/20251125/siluanov-864911685.html

Силуанов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. По 70 миллиардов рублей будет направляться в РФ на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в следующие три года, в числе мер - субсидирование процентных ставок по кредитам, гарантии субъектам предпринимательства и грантовая поддержка, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Тем не менее объемы поддержки малого бизнеса, они не только сохраняются, но и нарастают. Общий объем поддержки малого и среднего предпринимательства в бюджете ежегодно заложен порядка 70 миллиардов рублей", - сообщил Силуанов, отвечая на вопрос об изменениях мер государственной поддержки со стороны федерального бюджета в 2026 году и на плановый период 2027-2028, касающихся развития малого бизнеса. "Здесь помощь по субсидированию процентных ставок по кредитам, который берет малый бизнес. Здесь и поддержка по линии корпораций МСП в части гарантийного плеча субъектам малого и среднего предпринимательства. Здесь и продолжение грантовой поддержки. Поэтому все те хорошо зарекомендовавшие себя виды помощи, с которыми мы работали в предыдущие годы, они сохранены и по целому ряду таких позиций увеличены", - указал министр финансов. Силуанов вместе с тем отметил две налоговые новации в отношении малого бизнеса, которые произойдут в следующем году. "Первое, мы снижаем порог с 60 до 20 миллионов рублей, сверх которого малый бизнес будет становиться участником уплаты налога на добавленную стоимость", - уточнил он. Также он указал на оптимизацию части льгот по отдельным категориям малого бизнеса. "В первую очередь это торговля, услуги и так далее. То есть это те бизнесы, которые не связаны непосредственно с производством, с технологическим развитием. И там отменяются те льготы, которые были введены в 2020 году по страховому взносу", - сообщил Силуанов.

