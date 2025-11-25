Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/siluanov-864911685.html
Силуанов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Силуанов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса - 25.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
По 70 миллиардов рублей будет направляться в РФ на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в следующие три года, в числе мер - субсидирование процентных... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T10:19+0300
2025-11-25T10:19+0300
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
совет федерации
мсп
https://cdnn.1prime.ru/img/83005/20/830052073_0:0:2643:1488_1920x0_80_0_0_84cbdb583afbf0dca003fd08e0684276.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. По 70 миллиардов рублей будет направляться в РФ на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в следующие три года, в числе мер - субсидирование процентных ставок по кредитам, гарантии субъектам предпринимательства и грантовая поддержка, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Тем не менее объемы поддержки малого бизнеса, они не только сохраняются, но и нарастают. Общий объем поддержки малого и среднего предпринимательства в бюджете ежегодно заложен порядка 70 миллиардов рублей", - сообщил Силуанов, отвечая на вопрос об изменениях мер государственной поддержки со стороны федерального бюджета в 2026 году и на плановый период 2027-2028, касающихся развития малого бизнеса. "Здесь помощь по субсидированию процентных ставок по кредитам, который берет малый бизнес. Здесь и поддержка по линии корпораций МСП в части гарантийного плеча субъектам малого и среднего предпринимательства. Здесь и продолжение грантовой поддержки. Поэтому все те хорошо зарекомендовавшие себя виды помощи, с которыми мы работали в предыдущие годы, они сохранены и по целому ряду таких позиций увеличены", - указал министр финансов. Силуанов вместе с тем отметил две налоговые новации в отношении малого бизнеса, которые произойдут в следующем году. "Первое, мы снижаем порог с 60 до 20 миллионов рублей, сверх которого малый бизнес будет становиться участником уплаты налога на добавленную стоимость", - уточнил он. Также он указал на оптимизацию части льгот по отдельным категориям малого бизнеса. "В первую очередь это торговля, услуги и так далее. То есть это те бизнесы, которые не связаны непосредственно с производством, с технологическим развитием. И там отменяются те льготы, которые были введены в 2020 году по страховому взносу", - сообщил Силуанов.
https://1prime.ru/20251121/fns-864792863.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83005/20/830052073_0:0:2643:1982_1920x0_80_0_0_9cce04f0c037e0bd02cbf559ede097a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, антон силуанов, совет федерации, мсп
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Совет Федерации, МСП
10:19 25.11.2025
 
Силуанов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

На поддержку малого и среднего бизнеса направят 70 миллиардов рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Антон Силуанов . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. По 70 миллиардов рублей будет направляться в РФ на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в следующие три года, в числе мер - субсидирование процентных ставок по кредитам, гарантии субъектам предпринимательства и грантовая поддержка, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Тем не менее объемы поддержки малого бизнеса, они не только сохраняются, но и нарастают. Общий объем поддержки малого и среднего предпринимательства в бюджете ежегодно заложен порядка 70 миллиардов рублей", - сообщил Силуанов, отвечая на вопрос об изменениях мер государственной поддержки со стороны федерального бюджета в 2026 году и на плановый период 2027-2028, касающихся развития малого бизнеса.
"Здесь помощь по субсидированию процентных ставок по кредитам, который берет малый бизнес. Здесь и поддержка по линии корпораций МСП в части гарантийного плеча субъектам малого и среднего предпринимательства. Здесь и продолжение грантовой поддержки. Поэтому все те хорошо зарекомендовавшие себя виды помощи, с которыми мы работали в предыдущие годы, они сохранены и по целому ряду таких позиций увеличены", - указал министр финансов.
Силуанов вместе с тем отметил две налоговые новации в отношении малого бизнеса, которые произойдут в следующем году. "Первое, мы снижаем порог с 60 до 20 миллионов рублей, сверх которого малый бизнес будет становиться участником уплаты налога на добавленную стоимость", - уточнил он.
Также он указал на оптимизацию части льгот по отдельным категориям малого бизнеса. "В первую очередь это торговля, услуги и так далее. То есть это те бизнесы, которые не связаны непосредственно с производством, с технологическим развитием. И там отменяются те льготы, которые были введены в 2020 году по страховому взносу", - сообщил Силуанов.
Президент Владимир Путин встретился с руководителем ФНС Даниилом Егоровым - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Путин отметил облегчение механизма проверок бизнеса со стороны ФНС
21 ноября, 14:04
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФАнтон СилуановСовет ФедерацииМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала