Силуанов рассказал о ситуации со смягчением денежно-кредитной политики
Силуанов рассказал о ситуации со смягчением денежно-кредитной политики - 25.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о ситуации со смягчением денежно-кредитной политики
У Банка России сейчас больше маневра для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T11:11+0300
2025-11-25T11:11+0300
2025-11-25T11:11+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. У Банка России сейчас больше маневра для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "У Центрального банка сейчас больше маневра становится для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
Силуанов рассказал о ситуации со смягчением денежно-кредитной политики
Силуанов: у ЦБ стало больше маневра для смягчения денежно-кредитной политики