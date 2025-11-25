Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов призвал готовиться к переходу экономики на новые двигатели - 25.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал готовиться к переходу экономики на новые двигатели
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Время углеводородного сырья проходит, России необходимо смотреть на перспективу, и переход экономики на новые двигатели уже готовится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Время углеводородов постепенно начинает сокращается. Мы видим, что все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого вида ресурса", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета. "Нам надо смотреть уже на среднедолгосрочную перспективу, нам нужно готовиться к тому, что переходить на новые двигатели нашей экономики и на новые виды переработки тех же самых углеводородов. Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается", - сказал Силуанов.
11:30 25.11.2025
 
Силуанов призвал готовиться к переходу экономики на новые двигатели

Силуанов: время углеводородного сырья проходит

© РИА Новости . Роман Галкин
Здание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Время углеводородного сырья проходит, России необходимо смотреть на перспективу, и переход экономики на новые двигатели уже готовится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Время углеводородов постепенно начинает сокращается. Мы видим, что все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого вида ресурса", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
"Нам надо смотреть уже на среднедолгосрочную перспективу, нам нужно готовиться к тому, что переходить на новые двигатели нашей экономики и на новые виды переработки тех же самых углеводородов. Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается", - сказал Силуанов.
