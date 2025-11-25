https://1prime.ru/20251125/siluanov-864913534.html

Силуанов призвал готовиться к переходу экономики на новые двигатели

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Время углеводородного сырья проходит, России необходимо смотреть на перспективу, и переход экономики на новые двигатели уже готовится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Время углеводородов постепенно начинает сокращается. Мы видим, что все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого вида ресурса", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета. "Нам надо смотреть уже на среднедолгосрочную перспективу, нам нужно готовиться к тому, что переходить на новые двигатели нашей экономики и на новые виды переработки тех же самых углеводородов. Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается", - сказал Силуанов.

