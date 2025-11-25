https://1prime.ru/20251125/siluanov-864913758.html
Минфин оценил ситуацию с бюджетной сбалансированностью в регионах
2025-11-25T11:35+0300
2025-11-25T11:35+0300
2025-11-25T11:35+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит, какие сегодня есть проблемные точки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Безусловно, мы в Совете Федерации всегда рассматриваем вопрос о регионах. Хочу сказать, что общий объем поддержки субъектов Российской Федерации возрастает. Мы очень предметно следим за бюджетной сбалансированностью, видим, какие сегодня есть проблемные точки", - сказал Силуанов. "В первую очередь, мы видим, что снижается в текущем году в связи с охлаждением экономики поступление налога на прибыль. И от этого, конечно, страдают регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности. Но для регионов с средней и более низкой обеспеченностью, у них более-менее все в порядке", - добавил он. По его словам, поступления налога на доходы физических лиц растут примерно на 13%, а налог на прибыль падает примерно на 6% по сравнению с уровнем прошлого года. "Но поступление налога на доход физических лиц существенно перекрывает снижение налога на прибыль", - подчеркнул Силуанов. Он добавил, что у субъектов-"доноров" есть ресурсы. "Поэтому и в текущем году, и в следующем году планируем примерно сохранение такой же ситуации. На наш взгляд, положение существенно не должно меняться", - уточнил Силуанов. Он напомнил, что в этом году и в следующем году запущена программа по списанию кредитов субъектов РФ. В частности, уже списано порядка 200 миллиардов рублей из 1,1 триллиона рублей. "И на следующую трехлетку также продолжатся меры по инфраструктурному развитию. Здесь и инфраструктурно-бюджетные кредиты, и списания кредитных объемов помощи регионам, которые ранее были предоставлены. Поэтому инфраструктура, выравнивание, обеспечение национальных проектов, которые реализуются субъектами Российской Федерации, с точки зрения поддержки через субсидии регионам, все это учтено в том бюджете, который мы сегодня рассматриваем", - заключил Силуанов.
