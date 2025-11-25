https://1prime.ru/20251125/siluanov-864916630.html
Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС
Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС - 25.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС
Тема создания системы трансграничных расчетов в БРИКС идет "достаточно вязко", потому что многих устраивает расчет в долларах, сообщил министр финансов РФ Антон | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T12:19+0300
2025-11-25T12:19+0300
2025-11-25T12:20+0300
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317133_0:0:3343:1880_1920x0_80_0_0_e44d3e942a3893daa96fea050a85e1ad.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Тема создания системы трансграничных расчетов в БРИКС идет "достаточно вязко", потому что многих устраивает расчет в долларах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "У нас одна из тем стоит - создание системы трансграничных расчетов в организации БРИКС. Идет эта тема достаточно вязко, потому что не все готовы в нее включаться, многих устраивают расчеты в долларах", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
https://1prime.ru/20251027/briks-863976973.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317133_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_dd99b5eae8584294ef410cba5e56fcd9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС
Силуанов: вопрос трансграничных расчетов в БРИКС идет достаточно вязко
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Тема создания системы трансграничных расчетов в БРИКС идет "достаточно вязко", потому что многих устраивает расчет в долларах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"У нас одна из тем стоит - создание системы трансграничных расчетов в организации БРИКС. Идет эта тема достаточно вязко, потому что не все готовы в нее включаться, многих устраивают расчеты в долларах", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС