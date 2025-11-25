https://1prime.ru/20251125/siluanov-864916630.html

Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Тема создания системы трансграничных расчетов в БРИКС идет "достаточно вязко", потому что многих устраивает расчет в долларах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "У нас одна из тем стоит - создание системы трансграничных расчетов в организации БРИКС. Идет эта тема достаточно вязко, потому что не все готовы в нее включаться, многих устраивают расчеты в долларах", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.

