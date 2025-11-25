Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС - 25.11.2025
Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС
2025-11-25T12:19+0300
2025-11-25T12:20+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Тема создания системы трансграничных расчетов в БРИКС идет "достаточно вязко", потому что многих устраивает расчет в долларах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "У нас одна из тем стоит - создание системы трансграничных расчетов в организации БРИКС. Идет эта тема достаточно вязко, потому что не все готовы в нее включаться, многих устраивают расчеты в долларах", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
12:19 25.11.2025 (обновлено: 12:20 25.11.2025)
 
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБРИКС
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Тема создания системы трансграничных расчетов в БРИКС идет "достаточно вязко", потому что многих устраивает расчет в долларах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"У нас одна из тем стоит - создание системы трансграничных расчетов в организации БРИКС. Идет эта тема достаточно вязко, потому что не все готовы в нее включаться, многих устраивают расчеты в долларах", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС
27 октября, 14:32
27 октября, 14:32
 
