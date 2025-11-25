https://1prime.ru/20251125/siluanov-864916773.html

Силуанов рассказал, когда может возникнуть повышенный спрос на кредиты

Силуанов рассказал, когда может возникнуть повышенный спрос на кредиты - 25.11.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, когда может возникнуть повышенный спрос на кредиты

Спрос на кредиты возникнет при снижении ставок, а для этого нужен сбалансированный бюджет: если Минфин "давит на газ", стимулируя через бюджетный дефицит... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T12:26+0300

2025-11-25T12:26+0300

2025-11-25T12:27+0300

экономика

финансы

банки

рф

антон силуанов

центральные банки

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спрос на кредиты возникнет при снижении ставок, а для этого нужен сбалансированный бюджет: если Минфин "давит на газ", стимулируя через бюджетный дефицит экономику, то Центральный банк должен, наоборот, "притормаживать", чтобы это стимулирование экономики не привело к росту инфляции, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Вопрос о денежной массе. Денежная масса откуда возникает? Ее же делают банки, потому что, выдавая кредиты, деньги опять поступают на счета, потом этими деньгами опять выдавай кредиты. Во всяком случае, чем больше спрос на кредиты, тем больше денежное предложение и денежная масса. Но в нынешних условиях, когда ставки-то высокие, ну какой тут спрос может быть на кредиты? Может быть на кредиты спрос, когда ставки снизятся. А для этого как раз нужен сбалансированный бюджет. Все связано между собой", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета. "И таких простых решений не бывает, когда бюджет, я неоднократно говорил, нам нужно с Центральным банком всегда газ и тормоз очень четко понимать, кто давит на газ и через бюджетный дефицит стимулирует экономику, то Центральный банк должен, наоборот, притормаживать, чтобы эта экономика, стимулирование экономики не привело к росту инфляции... Но для этого нужно, чтобы устойчивая дорога была и движение было устойчивым", - пояснил министр. Бюджет создает инфраструктуру, стимулирует технологическое развитие, где-то поможет каким-то секторам экономики. "Вот эта поддержка будет генерировать новые ресурсы, а они уже будут делаться из денег частных компаний и финансовых организаций", - отметил Силуанов. "Поэтому, когда мы говорим о бюджете, спасибо еще раз за поддержку, то все основания для того, чтобы деньги из банков делали деньги и росла денежная масса, в следующем году есть. И это как раз будет один из источников, самый главный источник экономического роста, самый главный источник для развития", - сказал Силуанов.

https://1prime.ru/20251125/siluanov-864909444.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, антон силуанов, центральные банки, минфин