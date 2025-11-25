Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал, когда может возникнуть повышенный спрос на кредиты - 25.11.2025
Силуанов рассказал, когда может возникнуть повышенный спрос на кредиты
12:26 25.11.2025 (обновлено: 12:27 25.11.2025)
 
Силуанов рассказал, когда может возникнуть повышенный спрос на кредиты

Силуанов: спрос на кредиты вырастет при сниженных ставках

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спрос на кредиты возникнет при снижении ставок, а для этого нужен сбалансированный бюджет: если Минфин "давит на газ", стимулируя через бюджетный дефицит экономику, то Центральный банк должен, наоборот, "притормаживать", чтобы это стимулирование экономики не привело к росту инфляции, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Вопрос о денежной массе. Денежная масса откуда возникает? Ее же делают банки, потому что, выдавая кредиты, деньги опять поступают на счета, потом этими деньгами опять выдавай кредиты. Во всяком случае, чем больше спрос на кредиты, тем больше денежное предложение и денежная масса. Но в нынешних условиях, когда ставки-то высокие, ну какой тут спрос может быть на кредиты? Может быть на кредиты спрос, когда ставки снизятся. А для этого как раз нужен сбалансированный бюджет. Все связано между собой", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
"И таких простых решений не бывает, когда бюджет, я неоднократно говорил, нам нужно с Центральным банком всегда газ и тормоз очень четко понимать, кто давит на газ и через бюджетный дефицит стимулирует экономику, то Центральный банк должен, наоборот, притормаживать, чтобы эта экономика, стимулирование экономики не привело к росту инфляции... Но для этого нужно, чтобы устойчивая дорога была и движение было устойчивым", - пояснил министр.
Бюджет создает инфраструктуру, стимулирует технологическое развитие, где-то поможет каким-то секторам экономики. "Вот эта поддержка будет генерировать новые ресурсы, а они уже будут делаться из денег частных компаний и финансовых организаций", - отметил Силуанов.
"Поэтому, когда мы говорим о бюджете, спасибо еще раз за поддержку, то все основания для того, чтобы деньги из банков делали деньги и росла денежная масса, в следующем году есть. И это как раз будет один из источников, самый главный источник экономического роста, самый главный источник для развития", - сказал Силуанов.
