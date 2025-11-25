https://1prime.ru/20251125/siluanov-864916773.html
Силуанов рассказал, когда может возникнуть повышенный спрос на кредиты
Силуанов рассказал, когда может возникнуть повышенный спрос на кредиты - 25.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, когда может возникнуть повышенный спрос на кредиты
Спрос на кредиты возникнет при снижении ставок, а для этого нужен сбалансированный бюджет: если Минфин "давит на газ", стимулируя через бюджетный дефицит... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T12:26+0300
2025-11-25T12:26+0300
2025-11-25T12:27+0300
экономика
финансы
банки
рф
антон силуанов
центральные банки
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спрос на кредиты возникнет при снижении ставок, а для этого нужен сбалансированный бюджет: если Минфин "давит на газ", стимулируя через бюджетный дефицит экономику, то Центральный банк должен, наоборот, "притормаживать", чтобы это стимулирование экономики не привело к росту инфляции, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Вопрос о денежной массе. Денежная масса откуда возникает? Ее же делают банки, потому что, выдавая кредиты, деньги опять поступают на счета, потом этими деньгами опять выдавай кредиты. Во всяком случае, чем больше спрос на кредиты, тем больше денежное предложение и денежная масса. Но в нынешних условиях, когда ставки-то высокие, ну какой тут спрос может быть на кредиты? Может быть на кредиты спрос, когда ставки снизятся. А для этого как раз нужен сбалансированный бюджет. Все связано между собой", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета. "И таких простых решений не бывает, когда бюджет, я неоднократно говорил, нам нужно с Центральным банком всегда газ и тормоз очень четко понимать, кто давит на газ и через бюджетный дефицит стимулирует экономику, то Центральный банк должен, наоборот, притормаживать, чтобы эта экономика, стимулирование экономики не привело к росту инфляции... Но для этого нужно, чтобы устойчивая дорога была и движение было устойчивым", - пояснил министр. Бюджет создает инфраструктуру, стимулирует технологическое развитие, где-то поможет каким-то секторам экономики. "Вот эта поддержка будет генерировать новые ресурсы, а они уже будут делаться из денег частных компаний и финансовых организаций", - отметил Силуанов. "Поэтому, когда мы говорим о бюджете, спасибо еще раз за поддержку, то все основания для того, чтобы деньги из банков делали деньги и росла денежная масса, в следующем году есть. И это как раз будет один из источников, самый главный источник экономического роста, самый главный источник для развития", - сказал Силуанов.
https://1prime.ru/20251125/siluanov-864909444.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, антон силуанов, центральные банки, минфин
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Антон Силуанов, центральные банки, Минфин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спрос на кредиты возникнет при снижении ставок, а для этого нужен сбалансированный бюджет: если Минфин "давит на газ", стимулируя через бюджетный дефицит экономику, то Центральный банк должен, наоборот, "притормаживать", чтобы это стимулирование экономики не привело к росту инфляции, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Вопрос о денежной массе. Денежная масса откуда возникает? Ее же делают банки, потому что, выдавая кредиты, деньги опять поступают на счета, потом этими деньгами опять выдавай кредиты. Во всяком случае, чем больше спрос на кредиты, тем больше денежное предложение и денежная масса. Но в нынешних условиях, когда ставки-то высокие, ну какой тут спрос может быть на кредиты? Может быть на кредиты спрос, когда ставки снизятся. А для этого как раз нужен сбалансированный бюджет. Все связано между собой", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.
"И таких простых решений не бывает, когда бюджет, я неоднократно говорил, нам нужно с Центральным банком всегда газ и тормоз очень четко понимать, кто давит на газ и через бюджетный дефицит стимулирует экономику, то Центральный банк должен, наоборот, притормаживать, чтобы эта экономика, стимулирование экономики не привело к росту инфляции... Но для этого нужно, чтобы устойчивая дорога была и движение было устойчивым", - пояснил министр.
Бюджет создает инфраструктуру, стимулирует технологическое развитие, где-то поможет каким-то секторам экономики. "Вот эта поддержка будет генерировать новые ресурсы, а они уже будут делаться из денег частных компаний и финансовых организаций", - отметил Силуанов.
"Поэтому, когда мы говорим о бюджете, спасибо еще раз за поддержку, то все основания для того, чтобы деньги из банков делали деньги и росла денежная масса, в следующем году есть. И это как раз будет один из источников, самый главный источник экономического роста, самый главный источник для развития", - сказал Силуанов.
Силуанов оценил бюджет на следующие три года