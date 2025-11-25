Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов оценил идею изъятия сверхприбыли у банков - 25.11.2025
Силуанов оценил идею изъятия сверхприбыли у банков
Идея изъятия сверхприбыли у банков РФ – ерунда; чем больше у банков капитала, тем больше кредитов они могут выдавать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Идея изъятия сверхприбыли у банков РФ – ерунда; чем больше у банков капитала, тем больше кредитов они могут выдавать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Нам важно обеспечить достаточно капитала... Банки все-таки - это как кровеносная система. Поэтому, если банки чуть почувствуют неуверенность, это отразится на всей финансовой системе. Были разговоры: давайте сейчас у банков изымем сверхприбыль, наживаются они там. Ерунда все это. Потому что нужен капитал, и чем больше капитала, тем больше кредитов банки могут давать", - сказал Силуанов на X международном форуме Финансового университета. Центральный банк "подкручивает" определенные нормативы, реагируя на нынешнюю ситуацию и делая банковскую систему устойчивой к различным влияниям, как внутренним, так и внешним, отметил Силуанов. "Это необходимо. Поэтому это все влияет на достаточность капитала. Но устойчивость банковской системы и возможность к кредитованию – это основа для того развития устойчивого" – подчеркнул он. Силуанов также отметил необходимость увеличения капитализации всей финансовой системы для формирования длинных ресурсов, что позволит создать источник для развития экономики и достижения национальных целей. "Согласен, что залог нашего устойчивого развития экономики – это стабильность финансового сектора и, в первую очередь, банковской системы. А когда мы говорим про финансы, то действительно не надо забывать еще, что нам необходимо увеличивать капитализацию всей финансовой системы, чтобы были и длинные ресурсы", - сказал министр. Для этого создаются инструменты, программы долгосрочных сбережений, отметил он. "Это на самом деле очень важная тема, которая позволит нам создать источник для развития экономики, новый источник, которого раньше не было, который нам так необходим для достижения наших целей", - подчеркнул Силуанов.
Силуанов оценил идею изъятия сверхприбыли у банков

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Идея изъятия сверхприбыли у банков РФ – ерунда; чем больше у банков капитала, тем больше кредитов они могут выдавать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Нам важно обеспечить достаточно капитала... Банки все-таки - это как кровеносная система. Поэтому, если банки чуть почувствуют неуверенность, это отразится на всей финансовой системе. Были разговоры: давайте сейчас у банков изымем сверхприбыль, наживаются они там. Ерунда все это. Потому что нужен капитал, и чем больше капитала, тем больше кредитов банки могут давать", - сказал Силуанов на X международном форуме Финансового университета.
Центральный банк "подкручивает" определенные нормативы, реагируя на нынешнюю ситуацию и делая банковскую систему устойчивой к различным влияниям, как внутренним, так и внешним, отметил Силуанов.
"Это необходимо. Поэтому это все влияет на достаточность капитала. Но устойчивость банковской системы и возможность к кредитованию – это основа для того развития устойчивого" – подчеркнул он.
Силуанов также отметил необходимость увеличения капитализации всей финансовой системы для формирования длинных ресурсов, что позволит создать источник для развития экономики и достижения национальных целей.
"Согласен, что залог нашего устойчивого развития экономики – это стабильность финансового сектора и, в первую очередь, банковской системы. А когда мы говорим про финансы, то действительно не надо забывать еще, что нам необходимо увеличивать капитализацию всей финансовой системы, чтобы были и длинные ресурсы", - сказал министр.
Для этого создаются инструменты, программы долгосрочных сбережений, отметил он. "Это на самом деле очень важная тема, которая позволит нам создать источник для развития экономики, новый источник, которого раньше не было, который нам так необходим для достижения наших целей", - подчеркнул Силуанов.
