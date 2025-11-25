https://1prime.ru/20251125/sk--864915885.html

СК завершил расследование дела против экс-главы центра ФМБА в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 25 ноя – ПРАЙМ. Следователи завершили расследование уголовного дела о получении взяток против бывшего гендиректора красноярского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Бориса Баранкина, пытавшегося совершить суицид в изоляторе временного содержания (ИВС), сообщил региональный главк СК РФ. "Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора и одного из врачей ФГБУ "Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства". Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Баранкин в 2017 году обратился к директору коммерческой фирме с предложением о даче ему взяток за то, что фирма станет постоянным поставщиком медицинских изделий для нужд красноярского ФМБА. Преступная схема реализовывалась с 2017 по 2023 годы. За это время между центром и коммерческой фирмой было заключено около 50 контрактов. Экс-глава и один из врачей красноярского центра ФМБА получили за это взятку частями в общей сумме более 16,7 миллиона рублей и оплаты фирмой командировочных расходов. "Бывший генеральный директор учреждения содержится под стражей, врач под домашним арестом. Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности… в связи с добровольным сообщением о факте передачи взятки и сотрудничеством со следствием", - отмечают в региональном главке СК РФ. Баранкин был задержан в середине января. После задержания, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант пытался совершить суицид в изоляторе, после чего был госпитализирован, где врачи вводили его в искусственную кому. В феврале состояние здоровья Баранкина стало позволять содержать его в СИЗО, куда он и был отравлен. В сентябре Баранкина приговорили к 6 годам колонии по делу о растрате более 15 миллионов рублей. Баранкин, а также директор по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой - провизор и представитель коммерческой компании частично подменяли лекарственные препараты для нужд пациентов при их поставке в адрес красноярского филиала ФМБА России на иные лекарственные препараты.

