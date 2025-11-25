Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: наркобарон, которому разрешили выйти из тюрьмы, вернулся - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/smi-864897589.html
СМИ: наркобарон, которому разрешили выйти из тюрьмы, вернулся
СМИ: наркобарон, которому разрешили выйти из тюрьмы, вернулся - 25.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: наркобарон, которому разрешили выйти из тюрьмы, вернулся
Крупный наркобарон, которому во Франции разрешили на день выйти из тюрьмы без сопровождения, вернулся обратно, несмотря на опасения по поводу его возможного... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T01:59+0300
2025-11-25T01:59+0300
общество
здоровье
франция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864897589.jpg?1764025181
ПАРИЖ, 25 ноя – ПРАЙМ. Крупный наркобарон, которому во Франции разрешили на день выйти из тюрьмы без сопровождения, вернулся обратно, несмотря на опасения по поводу его возможного побега, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что судья во Франции отпустил на один день из тюрьмы без сопровождения особо опасного наркоторговца для поездки в другой город на собеседование. Он должен был вернуться до 21.00 (23.00 мск). "Заключенный в тюрьме повышенной безопасности… которому в исключительном порядке разрешили выйти в понедельник, 24 ноября, вернулся ранним вечером", - говорится в материале. Речь идет о крупном наркобароне Уайхиде Бен Файзе, который уже сбегал из тюрьмы в Вильпенте в 2014 году во время транспортировки на медосмотр. Он отбывает срок до 2029 года. Решение о кратковременном выходе наркоторговца из тюрьмы было принято вопреки прямому запрету начальника тюрьмы. Это вызвало возмущение со стороны профсоюзов сотрудников пенитенциарных учреждений. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что этот случай выявил необходимость реформирования законодательства, и пообещал предложить соответствующий законопроект в начале 2026 года. В ноябре министерство юстиции отстранило от работы начальника французской тюрьмы Ренн-Везен за нарушение мер безопасности, после того как один из заключенных сбежал во время группового посещения планетария без должного сопровождения.
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, франция
Общество , Здоровье, ФРАНЦИЯ
01:59 25.11.2025
 
СМИ: наркобарон, которому разрешили выйти из тюрьмы, вернулся

BFMTV: наркобарон, которому разрешили выйти из тюрьмы без сопровождения, вернулся обратно

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 25 ноя – ПРАЙМ. Крупный наркобарон, которому во Франции разрешили на день выйти из тюрьмы без сопровождения, вернулся обратно, несмотря на опасения по поводу его возможного побега, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что судья во Франции отпустил на один день из тюрьмы без сопровождения особо опасного наркоторговца для поездки в другой город на собеседование. Он должен был вернуться до 21.00 (23.00 мск).
"Заключенный в тюрьме повышенной безопасности… которому в исключительном порядке разрешили выйти в понедельник, 24 ноября, вернулся ранним вечером", - говорится в материале.
Речь идет о крупном наркобароне Уайхиде Бен Файзе, который уже сбегал из тюрьмы в Вильпенте в 2014 году во время транспортировки на медосмотр. Он отбывает срок до 2029 года.
Решение о кратковременном выходе наркоторговца из тюрьмы было принято вопреки прямому запрету начальника тюрьмы. Это вызвало возмущение со стороны профсоюзов сотрудников пенитенциарных учреждений. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что этот случай выявил необходимость реформирования законодательства, и пообещал предложить соответствующий законопроект в начале 2026 года.
В ноябре министерство юстиции отстранило от работы начальника французской тюрьмы Ренн-Везен за нарушение мер безопасности, после того как один из заключенных сбежал во время группового посещения планетария без должного сопровождения.
 
ОбществоЗдоровьеФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала