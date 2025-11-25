СМИ: наркобарон, которому разрешили выйти из тюрьмы, вернулся

https://1prime.ru/20251125/smi-864897589.html

ПАРИЖ, 25 ноя – ПРАЙМ. Крупный наркобарон, которому во Франции разрешили на день выйти из тюрьмы без сопровождения, вернулся обратно, несмотря на опасения по поводу его возможного побега, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что судья во Франции отпустил на один день из тюрьмы без сопровождения особо опасного наркоторговца для поездки в другой город на собеседование. Он должен был вернуться до 21.00 (23.00 мск). "Заключенный в тюрьме повышенной безопасности… которому в исключительном порядке разрешили выйти в понедельник, 24 ноября, вернулся ранним вечером", - говорится в материале. Речь идет о крупном наркобароне Уайхиде Бен Файзе, который уже сбегал из тюрьмы в Вильпенте в 2014 году во время транспортировки на медосмотр. Он отбывает срок до 2029 года. Решение о кратковременном выходе наркоторговца из тюрьмы было принято вопреки прямому запрету начальника тюрьмы. Это вызвало возмущение со стороны профсоюзов сотрудников пенитенциарных учреждений. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что этот случай выявил необходимость реформирования законодательства, и пообещал предложить соответствующий законопроект в начале 2026 года. В ноябре министерство юстиции отстранило от работы начальника французской тюрьмы Ренн-Везен за нарушение мер безопасности, после того как один из заключенных сбежал во время группового посещения планетария без должного сопровождения.

