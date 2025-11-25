Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.11.2025
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете Соцфонда
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете Соцфонда - 25.11.2025, ПРАЙМ
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете Соцфонда
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, сенаторы планируют рассмотреть документ в среду. Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 19,086 триллиона рублей (8,1% ВВП), расходы – 18,748 триллиона (8% ВВП). В 2027 году доходы Соцфонда составят 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона; в 2028 году – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона соответственно. Ежегодный рост доходов обусловлен в основном увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда заработной платы. Бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году. В 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, говорится в сопроводительных материалах.
10:33 25.11.2025
 
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете Соцфонда

Комитет Совфеда поддержал закон о бюджете Соцфонда на 2026-2028 годы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Совет Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, сенаторы планируют рассмотреть документ в среду.
Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 19,086 триллиона рублей (8,1% ВВП), расходы – 18,748 триллиона (8% ВВП). В 2027 году доходы Соцфонда составят 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона; в 2028 году – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона соответственно. Ежегодный рост доходов обусловлен в основном увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда заработной платы.
Бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году.
В 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, говорится в сопроводительных материалах.
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете на 2026-2028 годы
