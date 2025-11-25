https://1prime.ru/20251125/sotsfond-864911988.html

Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете Соцфонда

Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете Соцфонда - 25.11.2025, ПРАЙМ

Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о бюджете Соцфонда

Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T10:33+0300

2025-11-25T10:33+0300

2025-11-25T10:33+0300

экономика

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_16d3a0f0dc20cec4d3b2e3090f6fa692.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, сенаторы планируют рассмотреть документ в среду. Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 19,086 триллиона рублей (8,1% ВВП), расходы – 18,748 триллиона (8% ВВП). В 2027 году доходы Соцфонда составят 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона; в 2028 году – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона соответственно. Ежегодный рост доходов обусловлен в основном увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда заработной платы. Бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году. В 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, говорится в сопроводительных материалах.

https://1prime.ru/20251125/byudzhet-864909989.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф