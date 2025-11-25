https://1prime.ru/20251125/ssha-864894283.html
Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности
Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Переговоры США с представителями России и Украины идут с ощущением срочности, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит свое взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Наша команда работает интенсивно с русскими и украинцами. Это происходит с ощущением срочности", - сказала Левитт журналистам. Как заявила Левитт, Трамп и представители США в контакте с обеими сторонами и это взаимодействие продолжится. "Президент хочет завершения этой войны. Сейчас он еще более целеустремлен", - сказала Левитт.
