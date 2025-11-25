https://1prime.ru/20251125/ssha-864894283.html

Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности

Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности - 25.11.2025, ПРАЙМ

Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности

Переговоры США с представителями России и Украины идут с ощущением срочности, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит свое взаимодействие со... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T00:02+0300

2025-11-25T00:02+0300

2025-11-25T00:02+0300

общество

сша

украина

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Переговоры США с представителями России и Украины идут с ощущением срочности, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит свое взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Наша команда работает интенсивно с русскими и украинцами. Это происходит с ощущением срочности", - сказала Левитт журналистам. Как заявила Левитт, Трамп и представители США в контакте с обеими сторонами и это взаимодействие продолжится. "Президент хочет завершения этой войны. Сейчас он еще более целеустремлен", - сказала Левитт.

https://1prime.ru/20251124/ukraina-864894014.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, украина, дональд трамп, в мире