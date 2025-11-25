Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности - 25.11.2025
Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности
общество
сша
украина
дональд трамп
в мире
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Переговоры США с представителями России и Украины идут с ощущением срочности, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит свое взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Наша команда работает интенсивно с русскими и украинцами. Это происходит с ощущением срочности", - сказала Левитт журналистам. Как заявила Левитт, Трамп и представители США в контакте с обеими сторонами и это взаимодействие продолжится. "Президент хочет завершения этой войны. Сейчас он еще более целеустремлен", - сказала Левитт.
сша
украина
Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности

ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Переговоры США с представителями России и Украины идут с ощущением срочности, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит свое взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Наша команда работает интенсивно с русскими и украинцами. Это происходит с ощущением срочности", - сказала Левитт журналистам.
Как заявила Левитт, Трамп и представители США в контакте с обеими сторонами и это взаимодействие продолжится.
"Президент хочет завершения этой войны. Сейчас он еще более целеустремлен", - сказала Левитт.
