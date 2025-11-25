Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/ssha-864894437.html
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина - 25.11.2025, ПРАЙМ
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Россия и Украина не были в фокусе разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T00:04+0300
2025-11-25T00:04+0300
россия
украина
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Россия и Украина не были в фокусе разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, основной акцент был на торговле между США и Китаем. "Россия и Украина действительно обсуждались, но основное внимание было уделено торговому соглашению, над которым мы работаем с Китаем", - сказала Левитт журналистам.
https://1prime.ru/20251125/ssha-864894283.html
украина
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
00:04 25.11.2025
 
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина

Левитт: Россия и Украина не были в фокусе разговора Трампа и Си Цзиньпина

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Здание Белого дома, Вашингтон, США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Россия и Украина не были в фокусе разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, основной акцент был на торговле между США и Китаем.
"Россия и Украина действительно обсуждались, но основное внимание было уделено торговому соглашению, над которым мы работаем с Китаем", - сказала Левитт журналистам.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности
00:02
 
РОССИЯУКРАИНАСШАКИТАЙДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала