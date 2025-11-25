https://1prime.ru/20251125/ssha-864894437.html
В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Си Цзиньпина
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Россия и Украина не были в фокусе разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, основной акцент был на торговле между США и Китаем. "Россия и Украина действительно обсуждались, но основное внимание было уделено торговому соглашению, над которым мы работаем с Китаем", - сказала Левитт журналистам.
