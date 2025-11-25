https://1prime.ru/20251125/ssha-864900375.html

США в августе сократили импорт игровых приставок из Китая в 15 раз

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в августе текущего года по сравнению с августом прошлого сократили импорт игровых приставок из Поднебесной более чем в 15 раз до минимума за все время торговли двух стран этим товаром, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за август в США из Китая прибыло консолей для видеоигр на 40,9 миллиона долларов. За месяц объем поставок сократился на 1,6%, а вот в годовом выражении - в 15 раз. Таким образом, американцы сократили покупки китайских приставок до минимума за все время. Соответственно, по итогам августа Китай среди основных поставщиков игровых консолей в Штаты опустился на третье место с первого, которое занимал год назад. Лидерами в этом году стали Вьетнам (с поставками на 446 миллионов долларов) и Япония (45,5 миллиона). В топ-5 экспортеров также вошли Таиланд (28,4 миллиона долларов) и Камбоджа (22,9 миллиона). По итогам возьми месяцев текущего года импорт также снизился - в 1,8 раза, до 1,33 миллиарда долларов.

