США в августе сократили импорт игровых приставок из Китая в 15 раз - 25.11.2025
США в августе сократили импорт игровых приставок из Китая в 15 раз
2025-11-25T05:16+0300
2025-11-25T05:16+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в августе текущего года по сравнению с августом прошлого сократили импорт игровых приставок из Поднебесной более чем в 15 раз до минимума за все время торговли двух стран этим товаром, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за август в США из Китая прибыло консолей для видеоигр на 40,9 миллиона долларов. За месяц объем поставок сократился на 1,6%, а вот в годовом выражении - в 15 раз. Таким образом, американцы сократили покупки китайских приставок до минимума за все время. Соответственно, по итогам августа Китай среди основных поставщиков игровых консолей в Штаты опустился на третье место с первого, которое занимал год назад. Лидерами в этом году стали Вьетнам (с поставками на 446 миллионов долларов) и Япония (45,5 миллиона). В топ-5 экспортеров также вошли Таиланд (28,4 миллиона долларов) и Камбоджа (22,9 миллиона). По итогам возьми месяцев текущего года импорт также снизился - в 1,8 раза, до 1,33 миллиарда долларов.
05:16 25.11.2025
 
США в августе сократили импорт игровых приставок из Китая в 15 раз

США в августе сократили импорт игровых приставок из Китая более чем в 15 раз

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в августе текущего года по сравнению с августом прошлого сократили импорт игровых приставок из Поднебесной более чем в 15 раз до минимума за все время торговли двух стран этим товаром, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за август в США из Китая прибыло консолей для видеоигр на 40,9 миллиона долларов. За месяц объем поставок сократился на 1,6%, а вот в годовом выражении - в 15 раз. Таким образом, американцы сократили покупки китайских приставок до минимума за все время.
Соответственно, по итогам августа Китай среди основных поставщиков игровых консолей в Штаты опустился на третье место с первого, которое занимал год назад. Лидерами в этом году стали Вьетнам (с поставками на 446 миллионов долларов) и Япония (45,5 миллиона). В топ-5 экспортеров также вошли Таиланд (28,4 миллиона долларов) и Камбоджа (22,9 миллиона).
По итогам возьми месяцев текущего года импорт также снизился - в 1,8 раза, до 1,33 миллиарда долларов.
 
