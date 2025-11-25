Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд 12 декабря огласит приговор по делу "крабового короля" Кана - 25.11.2025, ПРАЙМ
Суд 12 декабря огласит приговор по делу "крабового короля" Кана
Суд 12 декабря огласит приговор по делу "крабового короля" Кана - 25.11.2025, ПРАЙМ
Суд 12 декабря огласит приговор по делу "крабового короля" Кана
Фрунзенский районный суд Владивостока огласит 12 декабря приговор сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану, обвиняемому в создании преступного сообщества,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд Владивостока огласит 12 декабря приговор сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану, обвиняемому в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд удаляется в совещательную комнату до 12 декабря", - огласила судья. Защита в ходе прений на заседании 10 ноября заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Кана. Представитель гособвинения попросил отложить его рассмотрение для изучения представленных документов. Во вторник суд начал рассмотрение ходатайства, представитель гособвинения заявил, что документ иностранного государства не является документом, подтверждающим факт регистрации смерти в РФ, просил отказать в ходатайстве. После перерыва суд отказал в ходатайстве защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кана, прения по делу продолжились. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек. В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
россия, общество, владивосток, рф
РОССИЯ, Общество , Владивосток, РФ
09:55 25.11.2025
 
Суд 12 декабря огласит приговор по делу "крабового короля" Кана

Приговор по делу "крабового короля" Кана огласят 12 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд Владивостока огласит 12 декабря приговор сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану, обвиняемому в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату до 12 декабря", - огласила судья.
Защита в ходе прений на заседании 10 ноября заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Кана. Представитель гособвинения попросил отложить его рассмотрение для изучения представленных документов. Во вторник суд начал рассмотрение ходатайства, представитель гособвинения заявил, что документ иностранного государства не является документом, подтверждающим факт регистрации смерти в РФ, просил отказать в ходатайстве. После перерыва суд отказал в ходатайстве защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кана, прения по делу продолжились.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Суд отказался закрывать дело "крабового короля" Кана
РОССИЯ Общество Владивосток РФ
 
 
