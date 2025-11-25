Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны Иванова - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/sud--864912142.html
Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны Иванова
Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны Иванова - 25.11.2025, ПРАЙМ
Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны Иванова
Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T10:51+0300
2025-11-25T11:20+0300
россия
финансы
москва
тимур иванов
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861005177_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_7b964a3b5a3ea74dfd6749c35a969814.jpg
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту. Реализацию имущества суд открыл, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Такой порядок применяется, в частности, в отношении лиц, имеющих неснятую судимость за экономическое преступление.Суд утвердил финансовым управляющим Иванова Игоря Минаева из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".На заседании во вторник суд напомнил, что ранее от находящегося в СИЗО Иванова поступило заявление, в котором он признал долг перед банком и попросил ввести сразу процедуру реализации имущества. Представитель ПСБ передал суду выписку из ЕГРН, подтверждающую, что квартира, находящаяся в залоге у ПСБ в качестве обеспечения по кредиту, по-прежнему находится в собственности Иванова.Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международных санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.Как выяснило следствие, фигуранты также похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" - на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
https://1prime.ru/20250820/sud-861008129.html
https://1prime.ru/20251022/ivanov-863811622.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861005177_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_f2b0dc4765c90cafae2895369fad3fc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, москва, тимур иванов, псб
РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Тимур Иванов, ПСБ
10:51 25.11.2025 (обновлено: 11:20 25.11.2025)
 
Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны Иванова

Суд в Москве признал банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту. Реализацию имущества суд открыл, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Такой порядок применяется, в частности, в отношении лиц, имеющих неснятую судимость за экономическое преступление.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Адвокат Иванова высказался об иске Генпрокуратуры об изъятии имущества
20 августа, 21:42
Суд утвердил финансовым управляющим Иванова Игоря Минаева из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".
На заседании во вторник суд напомнил, что ранее от находящегося в СИЗО Иванова поступило заявление, в котором он признал долг перед банком и попросил ввести сразу процедуру реализации имущества. Представитель ПСБ передал суду выписку из ЕГРН, подтверждающую, что квартира, находящаяся в залоге у ПСБ в качестве обеспечения по кредиту, по-прежнему находится в собственности Иванова.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международных санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Как выяснило следствие, фигуранты также похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" - на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.
Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
Бывшему замминистра обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Осужденный экс-замминистра обороны Иванов готов отправиться на СВО
22 октября, 17:20
 
РОССИЯФинансыМОСКВАТимур ИвановПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала