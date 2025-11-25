https://1prime.ru/20251125/sud--864912142.html

Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны Иванова

Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны Иванова - 25.11.2025, ПРАЙМ

Суд признал банкротом бывшего замминистра обороны Иванова

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T10:51+0300

2025-11-25T10:51+0300

2025-11-25T11:20+0300

россия

финансы

москва

тимур иванов

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861005177_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_7b964a3b5a3ea74dfd6749c35a969814.jpg

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту. Реализацию имущества суд открыл, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Такой порядок применяется, в частности, в отношении лиц, имеющих неснятую судимость за экономическое преступление.Суд утвердил финансовым управляющим Иванова Игоря Минаева из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".На заседании во вторник суд напомнил, что ранее от находящегося в СИЗО Иванова поступило заявление, в котором он признал долг перед банком и попросил ввести сразу процедуру реализации имущества. Представитель ПСБ передал суду выписку из ЕГРН, подтверждающую, что квартира, находящаяся в залоге у ПСБ в качестве обеспечения по кредиту, по-прежнему находится в собственности Иванова.Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международных санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.Как выяснило следствие, фигуранты также похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" - на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.

https://1prime.ru/20250820/sud-861008129.html

https://1prime.ru/20251022/ivanov-863811622.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, москва, тимур иванов, псб