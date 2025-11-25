https://1prime.ru/20251125/sud--864915386.html
Суд вновь оштрафовал актера Смольянинова*
Суд вновь оштрафовал актера Смольянинова*
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка столичного района Коньково оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) на 6 тысяч рублей за неуплату в срок штрафа, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи 53-го судебного участка Смольянинов* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в этом году Смольянинова* дважды оштрафовали в России за неоплату автомобильных штрафов.В них указано, что в начале февраля 2025 года Смольянинова* оштрафовали на 3 тысячи рублей за неоплату парковки и проезда по платной дороге. В том же месяце, как следует из материалов, актера оштрафовали на 5 тысяч рублей за неоплату парковки в Москве.Штрафы не были уплачены в установленные сроки, на Смольянинова* составили два протокола по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания, подчеркивается в материалах. Судебный участок мирового судьи района Коньково в Москве дважды привлек Смольянинова* к ответственности, назначив ему наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, указано в них. Таким образом, актера оштрафовали на 6 и 10 тысяч рублей соответственно.Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.*Признан иноагентом, находится в перечне террористов и экстремистов
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка столичного района Коньково оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) на 6 тысяч рублей за неуплату в срок штрафа, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи 53-го судебного участка Смольянинов* признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ
, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам
Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в этом году Смольянинова* дважды оштрафовали в России за неоплату автомобильных штрафов.
В них указано, что в начале февраля 2025 года Смольянинова* оштрафовали на 3 тысячи рублей за неоплату парковки и проезда по платной дороге. В том же месяце, как следует из материалов, актера оштрафовали на 5 тысяч рублей за неоплату парковки в Москве
.
Штрафы не были уплачены в установленные сроки, на Смольянинова* составили два протокола по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания, подчеркивается в материалах. Судебный участок мирового судьи района Коньково в Москве дважды привлек Смольянинова* к ответственности, назначив ему наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, указано в них. Таким образом, актера оштрафовали на 6 и 10 тысяч рублей соответственно.
Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
*Признан иноагентом, находится в перечне террористов и экстремистов
