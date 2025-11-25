https://1prime.ru/20251125/sud--864917541.html

Апелляция подтвердила законность делистинга Solidcore с Московской биржи

Апелляция подтвердила законность делистинга Solidcore с Московской биржи

рынок

акции

москва

казахстан

астана

moex

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отклонившей иск миноритарных акционеров Solidcore Resources (бывшая Polymetal International) Линара Калимуллина и Павла Гущина, представлявшего группу лиц, которые оспаривали решение Московской биржи о делистинге акций этого крупного золотодобытчика. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы истцов на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Иск поступил в суд в сентябре 2024 года. Ответчиками в нем указаны ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" и петербургское АО "Полиметалл". Исковые требования мотивированы тем, что спорное решение принято в нарушение законодательства об акционерных обществах и правил листинга биржи. Суд первой инстанции, отказывая в иске, отметил, что правила биржи соблюдены, а нормы российского закона об АО не распространяются на иностранную компанию. Суд указал, что у истцов "была и на момент рассмотрения дела сохраняется возможность восстановить полный объем корпоративных прав на акции эмитента или продать акции эмитента". В решении также говорится, что доводы истцов об аффилированности АО "Полиметалл" и группы компаний Solidcore, "а также о контроле группы компаний российскими физическими лицами судом проверены и отклоняются, поскольку не имеют отношения к обстоятельствам дела". В июне прошлого года Solidcore подала заявку на делистинг акций c Московской биржи. Позже биржа сообщила, что ограничивает расчеты с акциями компании 2 сентября, а с 26 сентября уже "не будет допустимых кодов расчетов". Затем, 15 октября, сама Solidcore Resources сообщила, что "допуск ее обыкновенных акций в список Московской биржи ("MOEX") и к торгам на MOEX прекращен", а после завершения делистинга крупнейшим акционером Solidcore стала Maaden International Investment SPC (Maaden) – она владеет 29,7% акций. Компания тогда уточняла, что у неё на момент публикации релиза не было других акционеров, владеющих более чем 5% акций, находящихся в обращении, а доля акций компании в свободном обращении (free float) составила 69,6%. Solidcore Resources добывает золото в Казахстане. В портфеле Solidcore два добывающих золотых рудника - Кызыл и Варваринское. Акции компании котируются на Международной бирже Астаны. В марте прошлого года Polymetal International plc сообщила о продаже 100% акций своего российского подразделения, АО "Полиметалл", компании "Мангазея Плюс" (структуре группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). В июне того же года предприятие получило одобрение акционеров на смену названия на Solidcore Resources plc.

