Tefal помирилась с дизайнером Лебедевым
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французского производителя бытовой техники и посуды Tefal, требовавшего взыскать с дизайнера Артемия Лебедева 2 миллиона рублей компенсации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу. Условия договоренностей станут известны после опубликования определения суда, на заседании во вторник они не оглашались. Изначально в этом иске, поданном в апреле, ответчиком был указан только Лебедев, позже суд привлек в качестве его соответчиков петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП) и Павла Минаичева. Они также стали участниками мирового соглашения. В материалах суда говорится, что АО "НМП" как рекламодатель "допустил заказ и распространение недопустимого рекламного материала", а Минаичев "изготовил рекламный материал, нарушающий законодательство о рекламе и законодательство об интеллектуальной собственности, допустил его дальнейшее распространение исполнителем". Более подробно суть спора пока не поясняется. Одновременно с иском к Лебедеву в этот же суд поступил иск Tefal на ту же сумму к актеру Вячеславу Манучарову. В нем истец просит взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей. Третьими лицами к тому разбирательству привлечены АО "НМП" и индивидуальный предприниматель Денис Елышев. Рассмотрение дела продолжается. Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
13:45 25.11.2025
 
Tefal помирилась с дизайнером Лебедевым

Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение по иску Tefal к дизайнеру Лебедеву

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Cуд. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французского производителя бытовой техники и посуды Tefal, требовавшего взыскать с дизайнера Артемия Лебедева 2 миллиона рублей компенсации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу. Условия договоренностей станут известны после опубликования определения суда, на заседании во вторник они не оглашались.
Изначально в этом иске, поданном в апреле, ответчиком был указан только Лебедев, позже суд привлек в качестве его соответчиков петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП) и Павла Минаичева. Они также стали участниками мирового соглашения.
В материалах суда говорится, что АО "НМП" как рекламодатель "допустил заказ и распространение недопустимого рекламного материала", а Минаичев "изготовил рекламный материал, нарушающий законодательство о рекламе и законодательство об интеллектуальной собственности, допустил его дальнейшее распространение исполнителем". Более подробно суть спора пока не поясняется.
Одновременно с иском к Лебедеву в этот же суд поступил иск Tefal на ту же сумму к актеру Вячеславу Манучарову. В нем истец просит взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей.
Третьими лицами к тому разбирательству привлечены АО "НМП" и индивидуальный предприниматель Денис Елышев. Рассмотрение дела продолжается.
Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года.
Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
