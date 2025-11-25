https://1prime.ru/20251125/sud--864922269.html

Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к правительству Кузбасса

Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к правительству Кузбасса - 25.11.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к правительству Кузбасса

Арбитражный суд Москвы отклонил иск государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании около 983 миллионов рублей с министерства строительства Кузбасса,... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T14:08+0300

2025-11-25T14:08+0300

2025-11-25T14:08+0300

финансы

россия

кузбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании около 983 миллионов рублей с министерства строительства Кузбасса, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела итог состоявшегося во вторник судебного заседания. Этот иск поступил в суд в июне. В октябре суд привлек к рассмотрению дела в статусе третьего лица администрацию правительства Кузбасса. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не уточняются.

https://1prime.ru/20251125/sud--864909815.html

кузбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, кузбасс