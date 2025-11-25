https://1prime.ru/20251125/sud--864922269.html
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к правительству Кузбасса
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании около 983 миллионов рублей с министерства строительства Кузбасса, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела итог состоявшегося во вторник судебного заседания. Этот иск поступил в суд в июне. В октябре суд привлек к рассмотрению дела в статусе третьего лица администрацию правительства Кузбасса. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не уточняются.
