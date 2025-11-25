Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к правительству Кузбасса - 25.11.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к правительству Кузбасса
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании около 983 миллионов рублей с министерства строительства Кузбасса, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела итог состоявшегося во вторник судебного заседания. Этот иск поступил в суд в июне. В октябре суд привлек к рассмотрению дела в статусе третьего лица администрацию правительства Кузбасса. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не уточняются.
14:08 25.11.2025
 
Суд отклонил иск ВЭБ.РФ к правительству Кузбасса

Суд отклонил иск ВЭБ.РФ на 983 миллиона рублей с правительства Кузбасса

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о взыскании около 983 миллионов рублей с министерства строительства Кузбасса, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела итог состоявшегося во вторник судебного заседания.
Этот иск поступил в суд в июне. В октябре суд привлек к рассмотрению дела в статусе третьего лица администрацию правительства Кузбасса. Основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не уточняются.
