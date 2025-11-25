https://1prime.ru/20251125/sud-864899019.html

Суд в Москве взыскал с лидера группы "Ногу свело!" 2 тысячи рублей

2025-11-25T04:09+0300

2025-11-25T04:09+0300

2025-11-25T04:18+0300

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве удовлетворил иск о взыскании налогов и сборов с лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* (признан в РФ иноагентом), с него начали принудительно взыскивать долг в 2 тысячи рублей, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебным материалам, 9 июля в суде Москвы было зарегистрировано заявление на Покровского* по делу "о взыскании налогов и сборов", в качестве истца значится ИФНС России по Москве. В начале сентября судебный приказ вступил в силу, а 25 сентября было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. Как следует из материалов судебных приставов, в конце сентября с Покровского* начали взыскивать "госпошлину, присужденную судом", сумма его долга составляет 2 тысячи рублей. В феврале суд Москвы оштрафовал Покровского* на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. Это первый протокол, составленный на музыканта за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Покровский* пытался обжаловать штраф, но в октябре суд признал его законным. Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы. Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние и участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов. Несколько лет назад Покровский* переехал в США.* признан иноагентом

