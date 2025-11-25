https://1prime.ru/20251125/sud-864899539.html

Суд отклонил иск Access Business Group на $2,7 миллиарда против Мексики

Суд отклонил иск Access Business Group на $2,7 миллиарда против Мексики - 25.11.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил иск Access Business Group на $2,7 миллиарда против Мексики

Арбитражный суд Центра по разрешению инвестиционных споров (ICSID, CIADI) отклонил иск американской Access Business Group на сумму более 2,7 миллиарда долларов... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T04:24+0300

2025-11-25T04:24+0300

2025-11-25T04:24+0300

экономика

бизнес

финансы

мексика

нафта

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864899539.jpg?1764033889

МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Центра по разрешению инвестиционных споров (ICSID, CIADI) отклонил иск американской Access Business Group на сумму более 2,7 миллиарда долларов против Мексики, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны. "Двадцать первого ноября 2025 года Арбитражный суд большинством голосов и в пользу Мексики признал отсутствие юрисдикции для рассмотрения спора, отклонив арбитраж в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте мексиканского экономического ведомства. Суд указал, что оспариваемые меры правительства были приняты спустя более чем два года после прекращения действия североамериканского торгового договора НАФТА, поэтому не могли рассматриваться как нарушение обязательств. Иск был подан Access Business Group в 2023 году. В нем компания утверждала, что ее владения в местности Эль-Петакаль (штат Халиско), приобретённые в 1992 и 1994 годах дочерней структурой Nutrilite, были фактически экспроприированы после того, как в 2022 году министерство развития территорий SEDATU перевело их в категорию земель общинного землевладения. В минэкономики отметили, что решение CIADI стало важным прецедентом в инвестиционном арбитраже и подтвердило необоснованность многомиллиардных требований. После завершения анализа решения на предмет конфиденциальных данных оно будет опубликовано на сайте CIADI.

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, мексика, нафта