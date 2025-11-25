Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил иск Access Business Group на $2,7 миллиарда против Мексики - 25.11.2025
Суд отклонил иск Access Business Group на $2,7 миллиарда против Мексики
2025-11-25T04:24+0300
2025-11-25T04:24+0300
04:24 25.11.2025
 
Суд отклонил иск Access Business Group на $2,7 миллиарда против Мексики

CIADI отклонил иск Access Business Group на 2,7 миллиарда долларов против Мексики

МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Центра по разрешению инвестиционных споров (ICSID, CIADI) отклонил иск американской Access Business Group на сумму более 2,7 миллиарда долларов против Мексики, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны.
"Двадцать первого ноября 2025 года Арбитражный суд большинством голосов и в пользу Мексики признал отсутствие юрисдикции для рассмотрения спора, отклонив арбитраж в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте мексиканского экономического ведомства.
Суд указал, что оспариваемые меры правительства были приняты спустя более чем два года после прекращения действия североамериканского торгового договора НАФТА, поэтому не могли рассматриваться как нарушение обязательств.
Иск был подан Access Business Group в 2023 году. В нем компания утверждала, что ее владения в местности Эль-Петакаль (штат Халиско), приобретённые в 1992 и 1994 годах дочерней структурой Nutrilite, были фактически экспроприированы после того, как в 2022 году министерство развития территорий SEDATU перевело их в категорию земель общинного землевладения.
В минэкономики отметили, что решение CIADI стало важным прецедентом в инвестиционном арбитраже и подтвердило необоснованность многомиллиардных требований. После завершения анализа решения на предмет конфиденциальных данных оно будет опубликовано на сайте CIADI.
 
