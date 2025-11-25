Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал с "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/sud-864930926.html
Суд взыскал с "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей
Суд взыскал с "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей - 25.11.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Российского авторского общества (РАО) взыскал 40 тысяч рублей с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо"... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T17:59+0300
2025-11-25T17:59+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Российского авторского общества (РАО) взыскал 40 тысяч рублей с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них уточняется, что взыскана компенсация за исполнение Кадышевой без договора с автором песни "Россия Русь" Виктора Пеленягрэ. Вознаграждение получит Ксения Пеленягрэ. Изначально в этом иске "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям" РАО просило взыскать с ответчика 80 тысяч рублей, но потом сумму иска уменьшило. Исковое заявление РАО было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний. Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Её вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010). По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" Кадышевой принадлежит 30%, остальная доля - у гендиректора Григория Костюка.
https://1prime.ru/20251115/sud-864560605.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9f441105185ae27af9f641c438debf62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
17:59 25.11.2025
 
Суд взыскал с "Золотого кольца" Кадышевой 40 тысяч рублей

РАО отсудило 40 тысяч рублей у Золотого кольца Кадышевой

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкCуд
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Cуд. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Российского авторского общества (РАО) взыскал 40 тысяч рублей с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что взыскана компенсация за исполнение Кадышевой без договора с автором песни "Россия Русь" Виктора Пеленягрэ. Вознаграждение получит Ксения Пеленягрэ.
Изначально в этом иске "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям" РАО просило взыскать с ответчика 80 тысяч рублей, но потом сумму иска уменьшило.
Исковое заявление РАО было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний.
Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Её вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" Кадышевой принадлежит 30%, остальная доля - у гендиректора Григория Костюка.
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей
15 ноября, 10:20
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала