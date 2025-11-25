Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов посетит с деловым визитом Таиланд
Титов посетит с деловым визитом Таиланд - 25.11.2025, ПРАЙМ
Титов посетит с деловым визитом Таиланд
Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов будет находиться... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T16:48+0300
2025-11-25T16:48+0300
экономика
туризм
мировая экономика
таиланд
борис титов
forbes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862458025_0:0:2581:1452_1920x0_80_0_0_7e220274e1f3781089a95047d4d8d7f6.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов будет находиться 26-27 ноября с деловым визитом в Королевстве Таиланд, сообщает его пресс-служба. В среду Титов выступит на Российско-Таиландском инвестиционном форуме 2025. Организатором форума является Российско-Таиландский деловой совет, объединяющий более 60 ведущих компаний России и Таиланда - представителей промышленности, логистики, туризма, финансов, IT и образования. Мероприятие соберет представителей более 200 компаний из двух стран. Основная тема форума: Может ли модель российско-таиландского инвестиционного партнерства стать моделью для формирования новой архитектуры международных инвестиций в условиях глобальной экономической фрагментации - и способны ли двусторонние платформы заменить традиционные глобальные финансовые центры в качестве основных драйверов международного капитала? В тот же день, 26 ноября, состоится встреча Титова с заместителем министра иностранных дел Таиланда. 27 ноября Титов примет участие в бизнес-завтраке Forbes.
https://1prime.ru/20251124/titov-864866705.html
таиланд
туризм, мировая экономика, таиланд, борис титов, forbes
Экономика, Туризм, Мировая экономика, ТАИЛАНД, Борис Титов, Forbes
16:48 25.11.2025
 
Титов посетит с деловым визитом Таиланд

Титов примет участие в Российско-Таиландском инвестиционном форуме

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития, член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов
Председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития, член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития, член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов будет находиться 26-27 ноября с деловым визитом в Королевстве Таиланд, сообщает его пресс-служба.
В среду Титов выступит на Российско-Таиландском инвестиционном форуме 2025. Организатором форума является Российско-Таиландский деловой совет, объединяющий более 60 ведущих компаний России и Таиланда - представителей промышленности, логистики, туризма, финансов, IT и образования. Мероприятие соберет представителей более 200 компаний из двух стран.
Основная тема форума: Может ли модель российско-таиландского инвестиционного партнерства стать моделью для формирования новой архитектуры международных инвестиций в условиях глобальной экономической фрагментации - и способны ли двусторонние платформы заменить традиционные глобальные финансовые центры в качестве основных драйверов международного капитала?
В тот же день, 26 ноября, состоится встреча Титова с заместителем министра иностранных дел Таиланда. 27 ноября Титов примет участие в бизнес-завтраке Forbes.
Заголовок открываемого материала