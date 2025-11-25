Титов посетит с деловым визитом Таиланд
Титов примет участие в Российско-Таиландском инвестиционном форуме
Председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития, член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов будет находиться 26-27 ноября с деловым визитом в Королевстве Таиланд, сообщает его пресс-служба.
В среду Титов выступит на Российско-Таиландском инвестиционном форуме 2025. Организатором форума является Российско-Таиландский деловой совет, объединяющий более 60 ведущих компаний России и Таиланда - представителей промышленности, логистики, туризма, финансов, IT и образования. Мероприятие соберет представителей более 200 компаний из двух стран.
Основная тема форума: Может ли модель российско-таиландского инвестиционного партнерства стать моделью для формирования новой архитектуры международных инвестиций в условиях глобальной экономической фрагментации - и способны ли двусторонние платформы заменить традиционные глобальные финансовые центры в качестве основных драйверов международного капитала?
В тот же день, 26 ноября, состоится встреча Титова с заместителем министра иностранных дел Таиланда. 27 ноября Титов примет участие в бизнес-завтраке Forbes.