Титов посетит с деловым визитом Таиланд

25.11.2025

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов будет находиться 26-27 ноября с деловым визитом в Королевстве Таиланд, сообщает его пресс-служба. В среду Титов выступит на Российско-Таиландском инвестиционном форуме 2025. Организатором форума является Российско-Таиландский деловой совет, объединяющий более 60 ведущих компаний России и Таиланда - представителей промышленности, логистики, туризма, финансов, IT и образования. Мероприятие соберет представителей более 200 компаний из двух стран. Основная тема форума: Может ли модель российско-таиландского инвестиционного партнерства стать моделью для формирования новой архитектуры международных инвестиций в условиях глобальной экономической фрагментации - и способны ли двусторонние платформы заменить традиционные глобальные финансовые центры в качестве основных драйверов международного капитала? В тот же день, 26 ноября, состоится встреча Титова с заместителем министра иностранных дел Таиланда. 27 ноября Титов примет участие в бизнес-завтраке Forbes.

таиланд

2025

Новости

