Титов рассказал об уверенности китайских инвесторов в России

Титов рассказал об уверенности китайских инвесторов в России

25.11.2025

СИАНЬ (Китай), 25 ноя – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Китайские инвесторы перестали переоценивать риски ухудшения своего взаимодействия с Западом и уже более спокойно и уверенно идут в Россию и на другие развивающиеся рынки, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Титов, говоря об уверенности китайских инвесторов в российском рынке в последние годы, отметил, что после 2022 года, когда начали вводиться и до сих пор вводятся массовые санкции, китайские "инвестиции шли с такой большой осторожностью". Он пояснил, что многие китайские компании имеют отношения не только с Россией, но также и с западными рынками, и, конечно, они оценивали вероятные риски и возможный ущерб, поэтому многие остановились. "Сегодня, мне кажется, происходят качественные изменения. Во-первых, самое высшее руководство Китая после форума ШОС в Тяньцзине, после того, как очень нестабильно, неуверенно и совсем не дружески складывались отношения Китая с США, приняло решение, что надо переориентироваться", - сказал собеседник агентства на полях VI Российско-Китайского Форума предпринимателей в городе Сиань. Он добавил, что на сегодняшний день внутренний рынок Китая огромен, он активно стимулируется в рамках реализуемых решений Компартии Китая, при этом торговля, прежде всего, развивается с теми странами, доверие с которыми намного выше, Китай сориентировался и на Африку, и на Латинскую Америку и, конечно, на Россию. "И мы уже видим, что инвестиции пошли, китайцы уже перестали переоценивать риски взаимодействия с Западом, я имею в виду, что может разрушиться взаимодействие с Западом, и уже более спокойно, уверенно идут в Россию и на другие развивающиеся рынки", - подчеркнул он. Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

