Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами

ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио и главе минфина Скотту Бессенту рассмотреть вопрос признания структур организации "Братья-мусульмане" (признана террористической в РФ) террористическими в Соединенных Штатах. "Сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, поручающий государственному секретарю и министру финансов рассмотреть вопрос о том, следует ли признать отдельные подразделения "Братьев-мусульман" иностранными террористическими организациями (FTO) и глобальными террористами (SDGT)", - говорится в заявлении Белого дома. Как следует из заявления, Рубио и Бессент в сотрудничестве с генеральным прокурором и директором национальной разведки должны представить доклад о том, следует ли признать какие-либо подразделения "Братьев-мусульман" террористическими организациями. "Он (указ Трампа - ред.) предписывает государственному секретарю и министру финансов в течение 45 дней после представления доклада предпринять действия по признанию соответствующих подразделений FTO и SDGT, если это будет сочтено обоснованным", - говорится в заявлении. В июле сенатор-республиканец Тед Круз представил законопроект об объявлении "Братьев-мусульман" террористической организацией в США.

