https://1prime.ru/20251125/tramp-864896879.html
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами - 25.11.2025, ПРАЙМ
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами
Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио и главе минфина Скотту Бессенту рассмотреть вопрос признания структур организации... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T01:17+0300
2025-11-25T01:17+0300
2025-11-25T01:17+0300
экономика
общество
сша
рф
дональд трамп
марко рубио
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864896879.jpg?1764022641
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио и главе минфина Скотту Бессенту рассмотреть вопрос признания структур организации "Братья-мусульмане" (признана террористической в РФ) террористическими в Соединенных Штатах.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, поручающий государственному секретарю и министру финансов рассмотреть вопрос о том, следует ли признать отдельные подразделения "Братьев-мусульман" иностранными террористическими организациями (FTO) и глобальными террористами (SDGT)", - говорится в заявлении Белого дома.
Как следует из заявления, Рубио и Бессент в сотрудничестве с генеральным прокурором и директором национальной разведки должны представить доклад о том, следует ли признать какие-либо подразделения "Братьев-мусульман" террористическими организациями.
"Он (указ Трампа - ред.) предписывает государственному секретарю и министру финансов в течение 45 дней после представления доклада предпринять действия по признанию соответствующих подразделений FTO и SDGT, если это будет сочтено обоснованным", - говорится в заявлении.
В июле сенатор-республиканец Тед Круз представил законопроект об объявлении "Братьев-мусульман" террористической организацией в США.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, рф, дональд трамп, марко рубио, марк рубио
Экономика, Общество , США, РФ, Дональд Трамп, Марко Рубио, Марк Рубио
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания структур "Братьев-мусульман" террористическими
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио и главе минфина Скотту Бессенту рассмотреть вопрос признания структур организации "Братья-мусульмане" (признана террористической в РФ) террористическими в Соединенных Штатах.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, поручающий государственному секретарю и министру финансов рассмотреть вопрос о том, следует ли признать отдельные подразделения "Братьев-мусульман" иностранными террористическими организациями (FTO) и глобальными террористами (SDGT)", - говорится в заявлении Белого дома.
Как следует из заявления, Рубио и Бессент в сотрудничестве с генеральным прокурором и директором национальной разведки должны представить доклад о том, следует ли признать какие-либо подразделения "Братьев-мусульман" террористическими организациями.
"Он (указ Трампа - ред.) предписывает государственному секретарю и министру финансов в течение 45 дней после представления доклада предпринять действия по признанию соответствующих подразделений FTO и SDGT, если это будет сочтено обоснованным", - говорится в заявлении.
В июле сенатор-республиканец Тед Круз представил законопроект об объявлении "Братьев-мусульман" террористической организацией в США.