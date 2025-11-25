Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/tramp-864896879.html
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами - 25.11.2025, ПРАЙМ
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами
Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио и главе минфина Скотту Бессенту рассмотреть вопрос признания структур организации... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T01:17+0300
2025-11-25T01:17+0300
экономика
общество
сша
рф
дональд трамп
марко рубио
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864896879.jpg?1764022641
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио и главе минфина Скотту Бессенту рассмотреть вопрос признания структур организации "Братья-мусульмане" (признана террористической в РФ) террористическими в Соединенных Штатах. "Сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, поручающий государственному секретарю и министру финансов рассмотреть вопрос о том, следует ли признать отдельные подразделения "Братьев-мусульман" иностранными террористическими организациями (FTO) и глобальными террористами (SDGT)", - говорится в заявлении Белого дома. Как следует из заявления, Рубио и Бессент в сотрудничестве с генеральным прокурором и директором национальной разведки должны представить доклад о том, следует ли признать какие-либо подразделения "Братьев-мусульман" террористическими организациями. "Он (указ Трампа - ред.) предписывает государственному секретарю и министру финансов в течение 45 дней после представления доклада предпринять действия по признанию соответствующих подразделений FTO и SDGT, если это будет сочтено обоснованным", - говорится в заявлении. В июле сенатор-республиканец Тед Круз представил законопроект об объявлении "Братьев-мусульман" террористической организацией в США.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, рф, дональд трамп, марко рубио, марк рубио
Экономика, Общество , США, РФ, Дональд Трамп, Марко Рубио, Марк Рубио
01:17 25.11.2025
 
Трамп поручил рассмотреть вопрос признания "Братьев-мусульман" террористами

Трамп поручил рассмотреть вопрос признания структур "Братьев-мусульман" террористическими

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио и главе минфина Скотту Бессенту рассмотреть вопрос признания структур организации "Братья-мусульмане" (признана террористической в РФ) террористическими в Соединенных Штатах.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, поручающий государственному секретарю и министру финансов рассмотреть вопрос о том, следует ли признать отдельные подразделения "Братьев-мусульман" иностранными террористическими организациями (FTO) и глобальными террористами (SDGT)", - говорится в заявлении Белого дома.
Как следует из заявления, Рубио и Бессент в сотрудничестве с генеральным прокурором и директором национальной разведки должны представить доклад о том, следует ли признать какие-либо подразделения "Братьев-мусульман" террористическими организациями.
"Он (указ Трампа - ред.) предписывает государственному секретарю и министру финансов в течение 45 дней после представления доклада предпринять действия по признанию соответствующих подразделений FTO и SDGT, если это будет сочтено обоснованным", - говорится в заявлении.
В июле сенатор-республиканец Тед Круз представил законопроект об объявлении "Братьев-мусульман" террористической организацией в США.
 
ЭкономикаОбществоСШАРФДональд ТрампМарко РубиоМарк Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала